Daha önce 6 farklı Chromebook modeliyle kullanıcıların karşısına çıkan ASUS, hiç beklenmedik bir anda Chromebook C423'ü duyurdu.

HP'nin üst segmente hitap eden yeni Chromebook x360'ı duyurmasından sonra, bugün de ASUS'tan sürpriz bir Chromebook duyurusu geldi. Orta segment diyebileceğimiz C423'ün duyurusu ciddi bir basın bildirisi veya görsellerle gelmemiş olsa da bir takım anahtar özellikler paylaşıldı.

Chromebook C423

16.1 mm genişliğik ve 1.2 kg ağırlık

20.000 aç/kapa ömürlü 180 derecelik alüminyum kapak

14 içlik 1920x1080 NanoEdge, ince çerçeveli dokunmatik ekran

USB-C ve 2 USB-A Portu

3.5mm kulaklık ve SD kart girişi

Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 4.0

4GB/8GB RAM

Cihazın işlemcisinin opsiyonel olacağı açıklansa da seçenekler hakkında net bir bilgi paylaşılmadı ancak bilgisayarın 499 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla piyasada olmasını bekliyoruz.