HP'nin üst segmente hitap eden yeni Chromebook x360'ı duyurmasından sonra, bugün de ASUS'tan sürpriz bir Chromebook duyurusu geldi. Orta segment diyebileceğimiz C423'ün duyurusu ciddi bir basın bildirisi veya görsellerle gelmemiş olsa da bir takım anahtar özellikler paylaşıldı.
Chromebook C423
- 16.1 mm genişliğik ve 1.2 kg ağırlık
- 20.000 aç/kapa ömürlü 180 derecelik alüminyum kapak
- 14 içlik 1920x1080 NanoEdge, ince çerçeveli dokunmatik ekran
- USB-C ve 2 USB-A Portu
- 3.5mm kulaklık ve SD kart girişi
- Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 4.0
- 4GB/8GB RAM
Cihazın işlemcisinin opsiyonel olacağı açıklansa da seçenekler hakkında net bir bilgi paylaşılmadı ancak bilgisayarın 499 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla piyasada olmasını bekliyoruz.