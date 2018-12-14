ASUS, Fiyat/Performans Sınıfı Telefonlardan Resmen Vazgeçti

Bir süredir dönen dedikodular gerçek oldu ve ASUS, yeni dönemde tüm enerjisini premium telefon geliştirmeye vereceğini doğruladı.

Akıllı telefon dünyasında bir süredir konuşulan ve ASUS'un fiyat/performans telefonları geliştirmeyi bir kenara bırakarak sadece premium telefonlara odaklanacağı yönündeki haberler gerçek oldu. Şirketin CEO'su Jerry Shen, bu gelişmeyi doğruladı.

ASUS bugünden itibaren yepyeni bir pazar stratejisi gütmeye başlayacak. ASUS'un yeni dönemde eğileceği iki önemli konu olacak: ROG benzeri oyuncu telefonları ve premium modellerle piyasada premium telefon alanında söz sahibi olmak.

ASUS, yaptığı açıklamada bugünden itibaren 'power user' diye tabir edilen, akıllı telefondan alabileceği en üst seviye deneyimi talep eden ve performans canavarı akıllı telefonlara ilgi duyan oyunculara yönelik ürünler geliştireceğini açıkladı.

Bu demek değil ki yeni dönemde bir daha ASUS Zenfone görmeyeceğiz; ancak ASUS'tan bugünden itibaren giriş veya orta segment, fiyat/performans odaklı telefonlar çıkmasını beklemek hayalcilik olur. Muhtemelen Zenfone serisi premium kategorisine katılarak çok daha pahalı bir cihaz olarak karşımıza çıkacak.