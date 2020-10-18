Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, 2020 ROG Day etkinliği sırasında GeForce RTX 3090 ROG STRIX GUNDAM temalı ekran kartını tanıttı. Bu özel sürüm ekran kartının fiyatı ise 20 bin TL'den fazla.

ASUS, 2020 ROG Day etkinliğinde GUNDAM temalı ürünlerinin tanıtımını da gerçekleştirdi. GUNDAM temalı bu ürünler arasında GeForce RTX 3090 ROG STRIX GUNDAM sürümü ekran kartları da bulunuyordu.

GeForce RTX 3000 serisinin en üst segment ekran kartı GeForce RTX 3090'dı ve ASUS da GUNDAM teması için bu ekran kartını seçmiş. RTX 3090 ile RTX 3090 ROG STRIX GUNDAM arasında donanım olarak herhangi bir fark bulunmazken aralarındaki tek fark GUNDAM temalı tasarımda ortaya çıkıyor.

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 GUNDAM ekran kartı

ASUS'un bu özel GUNDAM temalı RTX 3090 ekran kartı, standart RTX 3090'a göre daha agresif bir görünüme sahip. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere GUNDAM sürümü RTX 3090'un üstünde 3 adet fan bulunuyor. Bu sayede oldukça önemli ölçüde soğutma sağlanıyor.

Bu özel tasarım ekran kartının ön tarafında, alüminyumdan yapılmış çerçeveli çift ton tasarımı yer alıyor. Bu da ASUS'un tıpkı Poseidon serisi gibi ekran kartına daha birinci sınıf bir görüntü kazandırıyor. Ayrıca alttaki soğutucu, en az 6 ısı nakil borusuna sahip büyük bir alüminyum kanattan oluşuyor.

ROG STRIX GeForce RTX 3090, ROG STRIX 3080 ve ROG STRIX 3070 grafik kartlarındaki ekran seçenekleri arasında üç adet DisplayPort 1.4a ve iki adet HDMI 2.1 yuvası yer alıyor. Kartın en öne çıkan özelliği ise ROG STRIX OC'deki gibi bir 'overclock'a sahip olması.

En çok merak edilen nokta olan fiyata gelecek olursak ASUS, bu ekran kartının fiyatının 16.999 yuan olduğunu açıkladı ki bu da 20 bin 100 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Ayrıca bu ürün sadece Asya Pasifik pazarında satışa sunulacak.