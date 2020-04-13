ASUS GT 710, Uygun Bir Fiyatla Geri Dönüyor

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi ASUS, eski ekran kartı GT 710’i yeniden üreteceğini açıkadı. 2GB GDDR5 bellekle gelen kart, tam 4 adet HDMI portuna ev sahipliği yapıyor. X1 fiziksel PCIe arayüzünü kullanan yeni GT 710, oldukça uygun bir fiyat etiketi ile gelecek.

Son dönemde bazı donanım üreticilerinin eski bileşenlerini yeni tasarımlarla tekrardan satışa sunduklarına fazlasıyla şahit olduk. Örneğin; geçtiğimiz haftalarda BIOSTAR, AMD E1-6010 APU’lu A68N-2100K anakartı ile karşımıza çıkmıştı. Bugün ise bir başka eski ekran kartının piyasaya dönüşüne şahit oluyoruz: ASUS GT 710.

2015’in sonlarında piyasaya sürülen ASUS GT 710, birçokları için mazide kalsa da, Tayvanlı üretici için pek de öyle gözükmüyor. GT710-4H-SL-2GD5 adı ile yeniden üretim bandına giren ekran kartı, üzerinde herhangi bir entegre grafik bulunmayan PC’lere temel video çıkışları eklemenizi sağlıyor.

GT710-4H-SL-2GD5'in üzerinde dört adet HDMI portu bulunuyor

512 MHz hızında 2GB GDDR5 bellekle gelen GT710-4H-SL-2GD5, dört HDMI video çıkışına sahip. Tek bir DisplayPort’u dahi bulunmayan ekran kartı, X1 fiziksel PCIe arayüzü ile geliyor. 28nm GPU 954 MHz’de çalışan kart, birden fazla ekran takıldığında 4K / 30 FPS Full HD video formatını destekliyor.

GT710-4H-SL-2GD5, ofis sistemlerinde veya dijital tabelalarda kullanılacak

Çok çeşitli eski makineler için uyumluluk sağlayan bir PCIe 2.0 x1 bağlantısı kullanan GT710-4H-SL-2GD5, 954 MHz motor saati ve 5.000 MHz bellek saati sunuyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere ASUS’un tekrardan üretime soktuğu GT 710’i oyun bilgisayarlarında değil, ofis sistemlerinde veya dijital tabelalarda kullanılacak.

ASUS, 12-16+ ekrana ihtiyaç duyan herkesin aynı anda birden fazla kart tercih etmesini öneriyor. Gelelim fiyata. GT710-4H-SL-2GD5’in fiyatı resmi olarak açıklanmamış olsa da, yaklaşık 50 dolarlık bir etiketle raflardaki yerini alması bekleniyor.