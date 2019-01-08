CES 2019 kapsamında gelen dizüstü bilgisayar duyurularına ASUS da katıldı ve 2019 model 3 yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu.

Tayvan menşeli teknoloji devi ASUS, adeta rüya gibi bir CES geçiriyor. Fuarın başından beri amiral gemisi ROG, ZenBook, Chromebook ve StudioBook serilerini birbiri ardına duyuran ASUS, son olarak 2019 yılında karşımıza çıkacak olan 3 yeni nesil bilgisayarını duyurdu.

2019 yılında karşımıza çıkması beklenen VivoBook serisinin ilk göze çarpan özelliği 'neredeyse' çerçevesiz NanoEdge ekran oluyor. VivoBook 14 ve 15 ile FullHD çözünürlüğü %87 gövde-ekran oranıyla sunacak olan ASUS, bu rakamı VivoBook için %85 seviyesine çekmeyi başarmış durumda.

Sekizinci jenerasyon Intel Core i7 işlemciyi Nvidia GeForce MX130 ile birleştiren bilgisayarlarda 16 GB'a kadar RAM bulunacak. Kullanıcılar, 256GB SSD ile 2TB HDD'ye kadar seçim yapabilecekler. Elbette fiyat da buna göre değişecek.

ASUS, 3 cihazda da hızlı şarj desteği sunuyor. Buna göre bilgisayarların %60 şarj olmasının sadece 49 dakika alacağı belirtilmiş durumda. Henüz fiyat bilgisi paylaşılmamış olsa da 3 modelin de 2019'un sonlarına doğru kullanıcılarla buluşması bekleniyor.