ASUS İlk 15.6 İnçlik ChromeBook'u C523'ü Duyurdu

Chromebook klasmanında 13 inçlerin dışında Acer Chromebook 15 hariç bir seçenek yoktu. ASUS ise buna alternatif olmaya hazırlanıyor.

Chromebook, Chrome OS ile çalışan bilgisayarlara verilen ad. Bir masaüstüne sahip olmayan Chromebook'lar, ihtiyacı olan bütün yazılımları bulut tabanlı sunucudan çalıştırıyor ve bu konuda oldukça hız kazandırıyor. Bütün bilgileri sunucudan sağlayan cihaz yüksek değerlerde pil tasarrufu sağlayarak, sıradan notebooklara göre %65 oranında daha uzun pil ömrü sunuyor.

ASUS, C523 dış görünüş olarak ASUS'un diğer Chromebook'ları 12 inç C223 ve 14 inç C423'e çok benziyor. ASUS C523'ü diğer Chromebook'lardan ayıran en büyük özelliği ise; 15.6" inçlik, 1920x1080 çözünürlükte, full HD, dokunmatik (opsiyonel) bir ekrana sahip olması. Ekranının kalınlığı 15.6mm olan ASUS C523, kullanıcısına 10 saati aşkın bir deneyim sunuyor.

Taşıma kolaylığıyla tanınan Chromebook klasmanı, ASUS C523'de de öne çıkıyor. ASUS C523 1.45 kg gibi çok düşük bir ağırlığa sahip. Donanımsal özellikleri tam olarak belirli olmayan ASUS C523'ün "Özellikler" sayfasında, C523'ün "Windows 10 Premium" ile geleceği yazıyor. Ancak Chromebook'ların Chrome OS ile çalışması ve Windows 10 Premium adlı bir işletim sisteminin var olmaması insanların kafasını karıştırdı.