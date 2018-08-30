Asus, IFA 2018 kapsamında yaptığı basın lansmanında yepyeni Asus Zenbook dizüstü bilgisayar yelpazesinin duyurusunu gerçekleştirdi.

Dizüstü bilgisayarı piyasasındaki yerini sağlamlaştırmayı düşünen Asus, IFA 2018'de 5 yeni dizüstü bilgisayar duyurdu. Zenbook, Zenbook Pro ve Zenbook Flip serilerine yepyeni cihazlar kazandıracak olan Asus, tüm bu yeni dizüstülerde 8. Nesil Intel Core işlemciler kullanacak.

Asus ZenBook 13, ZenBook 14 ve ZenBook 15

Dünyanın en 'kompakt' dizüstü bilgisayar serisi olan ZenBook, 'ASUS NanoEdge' adı verilen çerçevesiz ekran desteğine kavuşuyor. Seriyi geçmişte olduğundan çok daha şık hale getirecek olan Asus, %95 ekran oranı desteği ile dizüstü bilgisayarlarda oldukça nadir görülecek bir kozmetiğe kavuşturacak. 8. Nesil, 4 çekirdek Intel Core i7 işlemcilerle desteklenecek olan cihazlarda, Nvidia GeForce GTX 1050 Max ekran kartı kullanılacak.

Asus ZenBook Flip 13 ve ZenBook Flip 15

Asus'un '2'si 1 Arada' serisi olan Flip de yepyeni bir kozmetik ve donanımla karşımıza çıkıyor. 13.3-inç ve 15.6-inç ekran oranlarını korumayı başaran Asus, buna rağmen geçmiş modellerden %10 daha küçük bir bilgisayar tasarlamayı başardı. ErgoLift menteşesiyle yine 360 derecelik dönüş açısı sağlayacak olan Asus Flip serisi, tablet rahatlığı ile dizüstü bilgisayar ciddiyetini bir arada taşımaya devam edecek. İki modelde Windows Hello özelliği desteğiyle hızlı açılış desteğine sahip olacak.

Duyurulan bu bilgisayarların dışında bir de değinmemiz gereken 'ASUS Zen AiO 27' var. 4K Ekran desteğini GTX 1050 ekran kartı ve i7 4 Çekirdek işlemciyle birleştirecek olan Asus, bu sayede masaüstü çözümlerle ilgili kullanıcıları da mutlu edecek.