Kompakt PC ailesini genişleten Asus, Intel'in Core i9-9900K ve Core i7-9700K işlemcilerinden güç alan yeni kompakt PC'si Mini PC ProArt PA90'ı tanıttı.

Tayvanlı teknoloji şirketi Asus, yeni kompakt PC’si Mini PC ProArt PA90’ı CES 2019 öncesinde duyurdu. Akıllı hoparlöre benzer tasarımı ve metal gövdesi ile oldukça şık görünen Asus Mini PC ProArt PA90, kompakt tasarımına rağmen son derece üst düzey bir performans vadediyor.

Intel’in 9. nesil Core i9-9900K işlemcisinden güç alan Asus Mini PC ProArt PA90, bir önceki nesil kompakt PC’lere göre %30 performans artışı sağlıyor. 32GB’tan 64GB’a kadar RAM seçeneğine sahip olan kompakt PC’nin iki adet 512GB M.2 PCIe SSD’si ve bir adet 1 TB HDD’si bulunuyor. Cihaz grafik konusunda ise Nvidia Quadro P4000 veya P2000’e güveniyor.

Hepsi bir arada bir CPU soğutma sistemine sahip olan Mini PC ProArt PA90, standart bir masaüstü bilgisayara göre ortalama %36 daha sessiz çalışıyor. Sıcaklığın 176 derecenin üzerine çıkması durumunda ise ekstra havalandırma sistemi devreye giriyor ve hava akışı %38 artış göstererek soğutmayı hızlandırıyor.

Cihazın önünde ve arkasında iki adet USB 3.1 girişi bulunurken, arkada dört adet ekran girişi ve iki adet Thunderbolt 3 girişi bulunuyor. Asus, yeni kompakt bilgisayarın fiyatlandırması hakkında bir açıklama yapmadı ancak yalnızca Intel Core i9-9900K’nın 500 dolar fiyata sahip olduğunu düşünürsek cihazın 1000 dolardan aşağı bir fiyata sahip olmasını beklememeliyiz.