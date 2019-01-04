ASUS'un Öğrenciler İçin Geliştirdiği Chromebook Serisi

ASUS’un CES öncesindeki sessizliği, yeni nesil Chromebook ailesi olan Education serisinin duyurulması ile bozuldu.

ASUS’un yeni chromebook ailesi olan Education serisi içinde Chromebook C204, Chromebook C403, Asus Chromebook Flip C214 Convertible ve ASUS Chromebook Tablet CT100 yer alıyor. Yeni cihazlar darbeye ve sıvıya dayanıklı olacak şekilde üretilecek. Ayrıca cihazların etrafı darbe engelleyici lastiklerle kaplanmış durumda.

Cihazların hepsi benzer özelliklere sahip. C204, 11.6 inç ekrana sahip ve öğrenciler için özel olarak tasarlandı. Chromebook Flip C214 ise dokunmatik ekrana, kalem desteğine ve 360 derece menteşeye sahip. Bu cihaz laptop ile tablet arasındaki boşluğu doldurabiliyor.

Chromebook CT100 ise ASUS tarafından üretilen ilk Chromebook tablet olma özelliğine sahip. 9.7 inç QXGA ekran dayanıklı camla kaplanmış durumda. Böylece ekranın çizilmesi ve zarar görmesi engelleniyor. Tabletin kalemi için bir yuvası var. 6 çekirdekli OP1 işlemciye sahip olan cihaz, 4 GB RAM ve 32 GB hafıza ile geliyor. CT100’lerde 35 Eh lityum polimer pil bulunuyor ve USB Type-C şarj kullanıyor.

Chromebook C204’ün ekran boyutu 11.6 inç. HD ekran, parlamaya önleyici filtre ile kaplanmış. Cihazın üstünde 4 GB RAM ve 32 GB bütünleşik hafıza yer alıyor. USB-Type A şarj aletine sahip olan cihazın bataryası ise 50Wh. Benzer özelliklerdeki Chromebook Flip C214 ise İntel Celeron N400 ya da N4100 işlemciden istenilen bir tanesine göre seçilebiliyor.

Chromebook C403 ise benzer özelliklere ancak daha büyük bir ekrana sahip. 14 inçlik cihazın içinde çift çekirdeğe kadar çalışan işlemci bulunuyor.

ASUS’un yeni modelleri önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak. Şirket cihazların fiyatlarını ve hangi ülekelerde satışa çıkacağını daha sonra açıklayacak.