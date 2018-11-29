ASUS: Oyun Oynamadığınız Zamanlarda Kripto Para Madenleyin

Blockchain pazarına bankalar, devletler ve yatırım fonlarından sonra Asus da girmeye karar verdi.

ASUS da kripto para kervanına katılan teknoloji devleri arasında yer alırken, onların insanları çekme yöntemi biraz daha ilginç.

Grafik kartlarını boşta kaldıkları sürelerde madencilik faaliyetleri için kullanabilecek olan Asus kullanıcısı gamerlar, elde ettikleri geliri de PayPal veya WeChat üzerinden alabilecekler. Teknoloji devine bu girişimde blockchain teknoloji sağlayıcısı QuantumCloud eşlik edecek.

Açıklamada hangi kripto paraların kazılabileceği konusunda bir açıklama yer almıyor. ASUS’a göre ise bütün işlem GDPR uyumlu olacak, yani QuantumCloud hiçbir hassas bilginizi elinde tutmayacak.

Projeden oyuncuların ne kadar kazanacağı da belirsizliğini koruyor. QuantumCloud’un sitesindeki açıklamada “Sizi hızla zengin etmez, ama boşta duran GPU’larınız ile kolay para kazanabilirsiniz.” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca açıklamalarda ASUS ve QuantumCloud’un herhangi bir şekilde kazanç garanti etmediği ve kullanıcıların giderlerinden kendilerinin sorumlu olduğu bilgisi de yer alıyor.

ASUS, kripto para sektörüne giren ilk üretici değil. Daha önce de AMD, bir blockchain açıklama sayfası kurmuştu. AMD’nin girişimi, kendi ekipmanlarını satmak için başvurulmuş bir halkla ilişkiler numarasından fazlası değildi. ASUS ise biraz daha büyük oynuyor gibi.

ASUS, daha önce kripto para madenciliği için özel donanımlar geliştirmişti. Tayvanlı üreticinin rakiplerinden aşağı kalmayı kabul edecek gibi bir hali yok gibi görünüyor.