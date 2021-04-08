Asus yeni mini bilgisayarına dair ilk detayları duyurdu. Bir önceki modele oldukça benzeyen yeni Asus PN51, daha güçlü işlemcilerle donatıldı. Bellek hacminde düşüş görülen yeni modelin PN50’den daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Tayvanlı teknoloji devi Asus, mini bilgisayar serisine bir yenisini daha ekledi. PN51 modelini tanıtan şirket, yapılan donanımsal geliştirmelerle beraber bilgisayara ait birçok fotoğraf yayınladı. Görünümünde pek bir değişim olmayan PN51’in özellikle işlemcisinde büyük geliştirmeler sağlandı. Bellek ve ekran kartında gelişme göstermeyen bilgisayarın fiyatının oldukça ucuz tutulması bekleniyor.

Yapılan açıklamalara göre Asus’un yeni mini PC’si oldukça düşük bir güçle çalışabilecek. Basit işler için portatif bir masaüstü bilgisayar arayanların ilgisini çekecek olan sistemin, bu yılın ortasında çıkması bekleniyor. PN51’in fiyatına dair bir açıklama ise henüz yapılmış değil.

Asus PN51, AMD Ryzen 5000U serisi işlemciler barındıracak

Aktarılanlara göre Asus’un yeni mini bilgisayarı, AMD Ryzen 5000U işlemci seçenekleriyle gelecek. Alıcılara bu model için Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U ve Ryzen 7 5700U seçeneklerini sunan şirket tasarımda ise bir değişikliğe gitmeyecek. PN51’in kasası, geçen sene piyasaya sunulan PN50 ile aynı kasaya sahip olacak.

Yeni bilgisayarda kullanılan bu yeni işlemci serisi, eski Zen2 mimarisine sahip. Ancak yine de 5000U serisine yeni isimle ısıtılıp sunulan 4000U serisi demek yanlış olur zira yeni işlemcilerin bellek kontrol birimlerinde geliştirmeler yapılmış.

Bununla birlikte Zen3 tabanlı Ryzen 5 5600U ve Ryzen 7 5800U işlemcilerine seçeneklerde yer verilmemesi dikkat çekti. Sektöre yakın kaynaklar, Asus'un fiyatları düşük tutmak için böyle bir yol izlediğini söylüyor.

Önceki modelin ekran kartı olan Vega 7 kullanılacak

PN50’de de AMD Radeon Vega 7 ekran kartı kullanan Asus, yeni modelde bir değişikliğe gitmeyecek. Vega 7 ekran kartı, 4 adet ekranı 4K görüntü kalitesiyle ve 60Hz yenileme hızıyla kolayca çalıştırabilecek. Bir adet ekran ise 8K görüntü kalitesi ve yine 60Hz yenileme hızıyla kullanılabilecek. Yeni nesil oyunlarda çok iyi bir performans beklenmemesi gereken grafik işlemci, temel bilgisayar kullanımı için oldukça kullanışlı olacak.

Bellek hacmi yarıya düşecek

Önceki modelde 64 GB’a kadar artırılabilir bellek hacmi kullanan Asus, PN51’de bu sınırı 32 GB’a düşürecek. Hafızaya tarafındaysa 1 TB’a kadar HDD ve 1 TB’a kadar SSD desteği yer alacak.

PN51’in ufacık kasasında eski modeldeki gibi 2 adet USB-C, 3 adet USB-A,1 GBe ve ses jakı, 1 HDMI girişi ve bir de ‘4-in1’ kart okuyucu yer alacak. COM, VGA, DP veya LAN olabilen dönüştürülebilir bir giriş de barındıracak olan kasanın ön panelinde bir de ses komutlarını alacak mikrofon bulunacak.

Asus PN51 tüm özellikleri: