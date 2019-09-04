Masaüstü Gücünde Laptop Asus ProArt StudioBook One Tanıtıldı

Asus, masaüstü performansını taşınabilir bir dizüstü bilgisayar içerisine sığdırdığı ProArt StudioBook One isimli dizüstü bilgisayarını IFA 2019'da tanıttı. Bilgisayar, alanında profesyonel kişiler için tasarlanması sebebiyle en yüksek kalitede özellikleri içerisinde barındırıyor.

Apple'ın yenilenmiş Mac Pro masaüstü bilgisayarları bu sonbaharda çıkmaya hazırlanırken Asus da benzer bir kitleyi hedefleyerek ProArt PC serisini genişletti. IFA 2019'da sergilediği dizüstü bilgisayarlar, monitörler ve iş istasyonlarıyla profesyonelleri hedefleyen Asus, şu anda Apple'ın ekosisteminde olan kullanıcıların fikrini değiştirecek şekilde geliyor.

Asus, taşınabilir bir formda güç ve performans isteyen kullanıcılarına iki farklı seçenek sundu: ProArt StudioBook One ve ProArt StudioBook Pro X. Nvidia ile ortak bir çalışma sonucunda ortaya çıkan StudioBook One, Nvidia ve Asus'un açıklamalarına göre masaüstü seviyesinde GPU performansını mobil bir şekilde kullanıcılara sunacak.

Açıklamalara göre dünyanın grafik yönünden en güçlü dizüstü bilgisayarı olan ProArt StudioBook, Nvidia'nın Quadro RTX 6000 grafik işlem birimi ve 9. nesil Intel Core i9 işlemciyle geliyor. Başka bir deyişle ProArt StudioBook One, Nvidia'nın 24 GB ultra hızlı GPU'sunu kullanan ilk dizüstü bilgisayar olacak. Tüm bu gücün oluşturacağı sıcaklığı soğutmak için uzayda kullanılan kalitede titanyumdan oluşan termal modül ve hava akışını artırmak amacıyla bilgisayarın arkasında bulunan ve gerekli olduğu zamanlarda kalkabilen bir kapak kullanılıyor.

Bilgisayarda titanyumun kullanılması yalnızca soğutma konusuna yardımcı olmuyor, aynı zamanda bilgisayarın ince ve hafif olmasına da yardımcı oluyor. Tabii ki bilgisayarın kasa kısmı ne kadar etkileyiciyse ekran kısmının da o kadar etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

StudioBook One, 4K çözünürlükte UHD bir ekranla geliyor. Renk konusunda AdobeRGB'yi %100 destekleyen bilgisayar, aynı zamanda video düzenlemeleri için de 120 Hz'lik bir yenileme oranını ve ince çerçevelerle uçtan uca ekranı destekliyor.

Asus ProArt StudioBook One teknik özellikleri:

Boyutlar: 15,6 inç, 25 mm kalınlık

15,6 inç, 25 mm kalınlık GPU: Nvidia Quadro RTX 6000

Nvidia Quadro RTX 6000 CPU: Intel Core i9

Intel Core i9 RAM: 64 GB DDR4

64 GB DDR4 Depolama: NVMe SSD 1 TB

NVMe SSD 1 TB Ekran: 4K 120 Hz, %100 AdobeRGB, %97 DCI-P3

4K 120 Hz, %100 AdobeRGB, %97 DCI-P3 İşletim sistemi: Windows

Özellikleri düşünüldüğü zaman profesyonel olarak çalışan kişileri Apple'dan vazgeçirebilecek potansiyele sahip olan StudioBook One'ın fiyat bilgisi şu an için maalesef bulunmuyor. Bilgisayarın ne kadar olacağına dair bir şey söylemek zor ancak Türkiye için düşünecek olursak ProArt StudioBook One'ın fiyatının 25 bin TL üzerinde olacağını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz.