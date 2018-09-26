ASUS Rog'dan Yeni Oyuncu Kulaklıkları: Delta ve Delta Core

Strix Fusion serisiyle oyuncuların gönlünü fetheden Asus ROG, yine oyunculara özel 'ROG Delta' ve 'ROG Delta Core' kulaklıklarını duyurdu.

Bir süredir ROG (Republic of Gamers - Oyuncular Cumhuriyeti) ismiyle sağlam ve keyifli ürünlerle karşımıza çıkan ASUS, iki yeni oyuncu kulaklığını duyurdu. Son dönemlerde 'oyuncu ekipmanı' deyince adeta varsayılan özellik halini alan RGB ışıklar da emrinize amade.

Bu iki kulaklıkla ilgili ilk sürpriz şu: Delta ve Core, Xbox One ve PS4 desteğiyle geliyor. Piyasada iki konsolda da fonksiyonel tuşlarla birlikte çalışan kulaklık bulmak oldukça güç. ASUS ise bu boşluğu doldurmaya çalışmış.

ROG Delta, özellikle FPS severler için hazırlanmış durumda. Dünyanın Hi-Fi sertifikalı ilk kulaklığı olan Delta böylece sadece oyunculara değil, kulağının pasını silmek isteyen müzik severlere de hitap ediyor. ROG Delta USB-C bağlantı kablosu ve hem PC hem de konsollarda kullanabileceğiniz USB adaptörü ile birlikte geliyor.

Delta Core ise biraz daha ekonomik bir çözüm sunuyor ve 3.5mm jack bağlantısıyla kullanabileceğiniz bir model ve tıpkı abisi gibi 127 desibellik bir ses bandını destekliyor. Her iki modelin de çıkış tarihi ve fiyatı henüz belli değil. Ancak Delta'nın 1.000-1500 TL, küçük kardeşi Core'un ise 750-1000 TL arasında bir fiyatla karşımıza çıkacağını öngörüyoruz.