Asus ROG Phone 2 Avrupa’ya Geldi: İşte Fiyatı

Asus ROG 2 yaklaşık bir ay önce duyurulmuş olmasına rağmen Avrupalı kullanıcılar bu telefonu alıp alamayacakları konusunda aydınlatılmamıştı. Telefonun Avrupa çıkış tarihi ve fiyatı, ROG Phone 2 Ultimate Edition ile birlikte duyuruldu.

Asus ROG Phone 2, sahip olduğu özelliklerle büyük dikkat çekmişti. Yaklaşık bir ay önce yapılan tanıtımda telefonun Avrupa’da satışa çıkıp çıkmayacağı açıklanmamıştı. Oyuncu telefonu olarak adlandırılan kategorideki cihazın Avrupa’ya geliş tarihi ve fiyatı açıklandı.

Avrupalı tüketiciler için Asus eShop üzerinden telefonu almak bugün itibarıyla mümkün oluyor. Telefonun Avrupa fiyatı 899 euro olarak açıklandı. Avrupa fiyatının Asya fiyatından yaklaşık 100 euro daha fazla olmasıyla dikkat çekti. Öte yandan bu kadar güçlü bir telefon için bu fiyatın normal olduğunu belirtmekte de fayda var.

Ayrıca telefonun Ultimate Edition sürümünün geleceği de duyuruldu.

Asus ROG Phone 2 Ultimate Edition özellikleri

Yeni versiyon, UFS 3.0 teknolojisinin kullanıldığı 1 TB depolama alanına sahip olacak. Telefonun indirme hızı ise saniyede 2GB’ı bulabilecek. Ultimate Edition, mat siyah renk seçeneği ile gelecek.

Bu değişikliklerin dışında telefonun Snapdragon 855 işlemcisi, 12 GB RAM’i ve 6000 mAh’lik bataryası değişikliğe uğramayacak.

Çift arka kamerası olacak olan telefonun 6,59 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranı bulunacak. Asus bu teknolojiye uygun pek çok oyunun duyurusunu da yapmıştı.

Asus bu telefonun ne zaman piyasaya çıkacağını söylemedi. Muhtemelen detaylar, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkacaktır.