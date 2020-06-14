ASUS ROG Phone 3, EEC Sertifikasyon Sitesinde Ortaya Çıktı

ASUS’un amiral gemisi oyuncu telefonu ROG Phone 3, EEC sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Daha önce Geekbench ve Wi-Fi Alliance sitelerinde de ortaya çıkan telefonun aksesuar sayfası da açıldı.

ASUS’un oyuncu telefonu olarak tasarladığı ROG Phone 3’ün önümüzdeki ay şirket tarafından tanıtılması bekleniyor. Tabii telefonun donanım özellikleri bu kadar güçlü olunca hakkında çeşitli söylentiler de çıkıyor.

ROG Phone 3’ün daha önce Geekbench ve Wi-Fi Alliance sertifikasyon sitesinde ortaya çıktığını sizlere aktarmıştık. Şimdi de gizemli bir ASUS cihazı Eurasian EEC sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Ortaya çıkan cihazın model numarası farklı olsa da ROG Phone 3 olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca cihazla uyumlu bir şekilde çalışacak olan aksesuarları listeleyen aksesuar sayfası da cihazın çıkışından önce yayınlandı.

ROG Phone 3

EEC sertifikasyon sitesine göre ROG Phone 3’ün model numarası ZS661KS. Sertifikasyon sitesindeki bu listeleme cihazın özelliklerine dair bize çok fazla şey sunmasa da telefonun dünya genelinde çıkış yapacağını gösteriyor.

Ayrıca ASUS’un aksesuar sayfası da ROG Phone 3’ü aynı model numarasıyla listelerken cihazın USB Type-C şarj kablosuyla birlikte geleceğini de belirtiyor. Tabii tüm bunlar cihazın çıkış tarihinin yaklaştığını gösteren ufak detaylar olabilir. Aşağıdaki görselde yer alan sayfa ROG Phone 3 için yayınlanmış olsa da görseldeki cihaz ROG Phone 2.

Geekbench’te ortaya çıkan bilgilere göre ROG Phone 3’ün 8 GB ve 12 GB RAM’e sahip iki farklı varyantı bulunacak. Android 10 işletim sistemine sahip olacak olan cihaz Snapdragon 865 SoC’den gücünü alacak. Telefonun 12 GB RAM’e sahip üst segment modeli Geekbench’te tek çekirdekte 910 puan, çoklu çekirdekte 3.229 puan almıştı. 8 GB RAM’e sahip modelde ise bu puanlamalar 902 puan ve 3.074 puan şeklindeydi.