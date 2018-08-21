Asus ROG Phone'un 4GB ve 6GB'lık Sürümleri Ortaya Çıktı

Sızdırılan TENAA belgelerine göre Asus, 1000 dolar barajını aşmamak için ROG Phone'a 4GB ve 6GB RAM seçenekleri ekleyecek.

Asus’un oyuncu odaklı akıllı telefonu Asus ROG Phone, TENAA’da ortaya çıktı. TENAA dosyalarına göre Asus ROG Phone, hız aşırtmalı bir Snapdragon 845 işlemciye ve 8GB RAM kapasitesine sahip olacak. Fakat 8GB RAM’li bir oyuncu telefonu biraz ‘pahalı’ olabilir. Bu nedenle Asus, bir değil üç farklı bellek versiyonu satışa sunacak.

Asus ROG Phone’un RAM kapasitesi seçenekleri 4GB, 6GB ve 8GB olacak. Dahili depolama alanı kapasitesi seçenekleri ise 128GB ve 512GB olacak. Cihazın işlemci hızı 2,95 GHz olacak. Tasarımı ise günümüz akıllı telefonlarına göre oldukça farklı bir çizgi benimseyecek gibi görünüyor.

İlginç bir şekilde Asus ROG Phone’un 4,000mAh yerine 3.850 mAh bataryaya sahip olduğu görünüyor. Muhtemelen bu bilgi, tipik yerine minimum kapasiteyi gösteriyor. Sızıntılar, Asus ROG Phone’un çift arka kameraya sahip olacağını söylüyordu. Fakat TENAA görseli, cihazın tek arka kamerası olacağını gösteriyor.

Asus’un daha 1000 dolar barajını aşmamak için cihaza 4GB ve 6GB RAM kapasiteleri eklemesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Fakat cihazın 512GB’lık sürümünün fiyatı ciddi bir merak konusu. Galaxy Note9, 1250 dolarlık fiyatı ile en ucuz 512GB’lık telefon konumunda. Asus’un bu unvanı ele geçirip geçiremeyeceğini bekleyip göreceğiz.