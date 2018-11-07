Razer Phone 2, kullanıcı anketinde bozguna uğradı.

Söylemesi biraz ilginç olsa da oyuncu telefonları dünyayı ele geçirmeye başladı. Bunlardan iki tanesi ise oldukça iddialı.

Tabii ki Razer Phone 2 ve Asus ROG Phone’dan bahsediyoruz. Bu iki firmanın da Android için oyuncu telefonu çıkarabileceğini söyleselerdi yüksek ihtimalle hepimiz gülerdik. Ancak şu an gerçekler ile karşı karşıyayız.

İki telefon da kendine özgü özelliklere sahip. Geçtiğimiz günlerde Razer Phone 2’nin detaylı incelemesini sizler için yapmıştık.

İkisi de birbirinden güzel bu iki oyuncu telefonu ise oyun hayranlarını ikiye ayırmış durumda. Ancak şöyle bir durum var ki Asus ROG Phone acımasız bir galibiyet almış gibi görünüyor. 1014 kişinin oy kullandığı ankette 726 oyla yüzde 71,6’lık bir orana sahip olan Asus ROG Phone, Razer’ın iki katından daha fazla oy almış durumda.

Bu anketten de anlayabileceğimiz gibi Asus ROG Phone’un önü açık gibi görünüyor. İlerideki satış rakamları aksini iddia etmediği sürece Razer Phone 2’nin zor zamanlar yaşayacağını söyleyebiliriz.