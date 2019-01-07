4K HDR Destekli Asus ROG Strix XG Oyuncu Monitörleri Fuarda

ASUS, ABD’de devam eden CES 2019’da üç yeni oyuncu monitörünü duyurdu. Bu monitörler Strix XG32VQR, Strix XG438Q ve Strix XG490Q olarak isimlendirilirken boyutları da sırasıyla 32 inç, 43 inç ve 49 inç olarak açıklandı.

ASUS, oyuncu ekipmanları ve oyunculara yönelik donanımlar konusunda yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. Devam etmekte olan Tüketici Elektroniği Fuarı’nda oyunculara yönelik birbirinden farklı ekipmanlarını sergileyen ASUS, üç farklı boyutlardaki monitörden oluşan ROG Strix XG ailesini de duyurdu.

Çözünürlük açısından baktığımızda Asus ROG Strix XG32VOR, 2560 x 1440 pikselde 144Hz yenilenme hızı sunuyor. Daha büyük olan Strix XG490VO ise 3840 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 144Hz yenilenme hızına sahip. Üçüncü model olan XG438Q ise 120 Hz ekran yenilenme hızına ve 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip. Diğer iki model 16:9 orana sahipken 49 inçlik bu modelde ise 32:9 tercih edilmiş.

Monitörlerin her üçünde de AMD’nin Radeon FreeSync 2 HDR desteği bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde normalden düşük ekran yenilenme oranlarında daha akıcı oyun oynamanın mümkün olduğu iddia ediliyor. 32 ve 49 inçlik modeller DisplayHDR 400, 43 inçlik model ise DisplayHDR 600 uyumlu.

ASUS bu modellerin piyasaya çıkış tarihi olarak 2019 Ocak sonunu işaret ediyor. ROG Strix XG438Q ise önümüzdeki bahar aylarında raflarda olacak. Fiyat konusunda ise henüz yapılmış bir açıklama yok.