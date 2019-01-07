CES 2019 kapsamındaki yılın ilk şovuna çok iyi hazırlanan Asus, Apple’ın MacBook Pro modellerine doğrudan rakip olacak StudioBook S modelini tanıttı. Açık söylemek gerekirse, hafıza birimleri konusunda Asus’un cömertliğini görmemiz gerek. Zira bilgisayarda 64 GB’a kadar RAM ve 4TB SSD depolama seçeneği var.

İş bilgisayarları rekabetinde Apple, MacBook serisi ile yıllardır beğeni topluyor. İşletim sistemi ve donanım açısından özgün olan bu serisinin karşısında, Windows’la piyasaya sürülen pek çok yüksek performanslı bilgisayar var. Microsoft, her ne kadar bir süredir Surface serisiyle kendini belli etmeye çalışsa da bu cephenin komutanlığı hala farklı firmaların elinde.

Asus, CES 2019 kapsamında; yüksek performanslı, grafik ve video işleme işleri için kullanılmak üzere üretilen bilgisayarlarına yeni bir model ekledi.

StudioBook S, biri 17 inçlik bilgisayarların performansını 15 inçlik gövdeye sığdırdı:

17 inçlik ve haliyle daha büyük gövdeye sahip olan bir önceki StudioBook, 16:10 en boy oranı sunan bir iş istasyonuydu. 15 inçlik model StudioBook S ise çantalarda rahatlıkla tanışabilen, otobüste bile video renderlamaya izin veren bir küçük canavar olarak karşımıza çıktı.

StudioBook S, Intel Xeon E-2176 işlemci, Nvidia Quadro P3200 GPU, 64 GB’a kadar RAM ve 4 TB’a kadar SSD depolama imkanı sunuyor. 15 inçlik ekranı her ne kadar küçük görünse de bilgisayar 15 inçlik MacBook Pro kadar küçük değil, iki rakip arasında 1,25 inçlik bir fark var.

Asus’un Apple’a gol attığı konu ise ekranlar değil, kablosuz bağlantılar. Wi-Fi 6 teknolojisine sahip olan StudioBook modelleri, MacBook’lardan daha hızlı bir internet deneyimi sunuyor. Ayrıca Asus bu modellerle ethernet girişine elveda diyor, onun için bilgisayarların yanında bir USB dönüştürücü veriyor.

StudioBook S, kütüphane ortamında bile sessiz çalışma iddiasıyla tanıtıldı. Bilgisayar tam güçte çalışırken bile maksimum 35 dB ses çıkardığı söyleniyor.

Bunun haricinde bilgisayarların numpad kısımları dokunmatik olarak tasarlanmış, TouchPad ile birleştirilmiş durumda.

Asus, StuidoBook S'in yılın ikinci çeyreğinde satışta olacağını söyledi ancak fiyat açıklamasında bulunmadı. Tahminimiz, bu canavarların Türkiye’de 2X bin TL dolaylarında satışa sunulacak olması yönünde.

CES 2019’dan detayları aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.