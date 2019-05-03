Asus, Amiral Gemisi Zenfone 6'nın Lansman Tarihini Duyurdu

Asus, bugün yayınladığı bir tanıtım görseli ile Asus Zenfone 6'nin ne zaman tanıtılacağını ve nasıl bir tasarıma sahip olacağını açıklamış oldu.

Tayvan merkezli tüketici elektroniği şirketi Asus, özellikle Zenfone serisiyle akıllı telefon pazarında hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesinin gönlünü kazanmayı başarmış durumda. Şirket, Twitter üzerinden bugün yayınladığı bir görsel ile hem yeni akıllı telefonu Zenfone 6’nın tasarımı hakkında ipucu verdi, hem de cihazın lansman tarihini duyurdu.

Asus tarafından paylaşılan görsele göre şirketin yeni amiral gemisi olacak Zenfone 6, 16 Mayıs tarihinde İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenecek lansman etkinliği ile resmi olarak duyurulacak. Ne yazık ki şirket, henüz cihazın herhangi bir özelliği hakkında resmi bir onaylama gerçekleştirmedi.

Yayınlanan görsele göre Asus Zenfone 6, tamamen çerçevesiz, herhangi bir çentiği bulunmayan bir tasarım ile tüketicilerle buluşacak. Günümüzde her geçen gün yeni bir çerçevesiz akıllı telefon tanıtıldığını düşünürsek bunun şaşırtıcı bir seçim olduğunu söyleyemeyiz. Söylentiler, cihazın açılır kapanır mekanizmada çift ön kameraya sahip olacağı yönünde.