Asus'tan Üç Arka Kameralı Zenfone Max Pro M2 Geliyor

Orta segmentte fazlasıyla sevilen bir marka olan Asus, üç arka kameralı ilk modeli olacak Zenfone Max Pro M2 üzerinde çalışıyor.

Zenfone Max Pro M1'in beklenenin üzerinde bir başarı elde etmesiyle birlikte cihazın yeni bir sürümünün piyasaya çıkması gerektiğini düşünen Asus, Zenfone Max Pro M2 ve bir alt versiyonu olan Zenfone Max M2 üzerinde çalışmaya başladı. Her iki cihaz da benzer özelliklere sahip olmasına karşın kamera, işlemci ve bellek kapasiteleri konusunda birbirlerinden ayrılıyorlar.

Zenfone Max Pro M2, Snapdragon 660 işlemciden güç alırken 4GB RAM kapasitesi sunuyor. Cihazın 6GB RAM’li bir versiyonu olması da bekleniyor. 6 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olan cihaz, 64GB ve 128GB olmak üzere iki ayrı depolama alanı kapasitesine ve detayları henüz açıklanmayan üç arka kameraya sahip.

Alt model olan Zenfone Max M2 ise Snapdragon 636 ile güçlendiriliyor ve 4GB RAM kapasitesine sahip. 32GB ve 64GB olmak üzere iki ayrı bellek kapasitesi olan cihazın ekranı ise Zenfone Max Pro M2 ile bire bir aynı. Pro modelin aksine Zenfone Max M2, çift kamera kurulumuna sahip. Bu sayede portre modu ile fotoğraf çekmek mümkün olacaktır.

Cihazın henüz resmi lansmanı gerçekleşmediği için özelliklerin detayları hakkında bilgi yok. Ancak lansmanın hemen ardından tüm özellikler ve fiyatlandırma bilgilerini siz değerli Webtekno takipçilerine ileteceğiz.