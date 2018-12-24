Asus'un Delikli Ekranlı Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Samsung'un ortaya attığı Infinity-O, yani delikli ekran akımına Asus da katılıyor.

Akıllı telefonlarda delikli ekran çağı başlamış gibi gözüküyor zirâ Samsung Galaxy A8s ve Huawei Nova 4 akıllı telefonları halihazırda delikli ekrana sahip bir şekilde lanse edilmiş durumda. Çentiği akıllı telefonlardan kaldıran ve kamerayı ufak bir yuvarlak halinde ekranın üst köşesine taşıyan delikli ekran çözümü, kullanıcılar tarafından oldukça büyük ilgiyle karşılanıyor.

Infinity-O'nun popülaritesini ve ne kadar mantıklı bir ekran çözümü olduğun anlayan Asus'un da akıma katılmak için delikli ekrana sahip bir akıllı telefonun patentini aldığı ortaya çıktı. Asus'un delikli ekranlı patentinde kamera ekranın sol üst kısmında ve ekranın içinde konumlandırılarak çerçevesiz bir tasarım yakalanmış oluyor.

Asus'un delikli ekran patentinin yanında bir de pop-up (üstten çıkan) kameraya sahip bir akıllı telefon patentini aldığı ortaya çıktı. Üç farklı boyutta pop-up kameralı akıllı telefon modelleyen Asus, sorunlara kendi çözümlerini üretiyor gibi duruyor. Pop-up kameranın büyüklüğüne bakıldığında Tayvan merkezli teknoloji devi Asus'un, gelişmiş yüz tanıma teknolojisine sahip akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı anlaşılıyor.