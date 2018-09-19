Asus'un OLED Ekranlı Güç Kaynağı ROG Thor, Satışa Çıkıyor

Asus, ürün serilerini güç kaynaklarını da ekleyerek genişletiyor. Şirketin çıkaracağı ilk güç kaynağı ise OLED bir ekran taşıyacak.

Asus'un yeni ROG Thor güç kaynağı, entegre OLED güç göstergeli ekrana sahip ilk tüketici PSU'su. Gerçek zamanlı güç kullanımını gösteren ekran sayesinde kullandığınız sistemin hangi anda kaç Watt güç çektiğini görebiliyorsunuz. Her ne kadar aynı işlevi yapan yazılım çözümleri olsa da PSU'su açıkta olan kişiler için kullanışlı olabileceğini düşünüyoruz.

Elbette RGB ışıklandırma olmadan ROG serisi olmaz. Güç kaynağının kullanıcıların Aura Sync uyumlu anakartlarla özelleştirebileceği RGB LED'leri bulunuyor.

Gösterişin ötesindeyse ROG Thor, Seasonic firmasının Prime serisi temel alınarak tasarlanmış ancak içindeki soğutma sistemi geliştirilmiş. Asus'a göre entegre ROG soğutucuları, geleneksel tasarımlardan 2 kat daha fazla hacme sahip ve bu da içeride yüzde 20'ye kadar daha düşük sıcaklıkların oluşmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda en üst seviye Japonya üretimi kapasitörlere sahip olan ROG Thor, 80 Plus Platinum sertifikasıyla geliyor.

Asus'un güç kaynağını tasarlarken neden Seasonic'i seçtiği ise çok açık. Firma, çok güvenilir PSU'lar üretmekle ün yapmış durumda.

Asus güç kaynağı için 10 yıl garanti sunuyor; ancak buna OLED ekran ve RGB ışıklandırma dahil değil. Bu iki özelliğin üçer yıl garantisi var. Tam modüler olan ve sleeved kablolarla gelen ROG Thor, 850 Watt ve 1200 Watt olmak üzere 2 modele sahip. Her iki model de bu ay sonunda satışa sunulacak ve yüksek kapasiteli versiyonun ABD fiyatı 250 dolar olacak. 800 Watt'lık sürümün ise fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz.