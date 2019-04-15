Özel bir ekran kartına sahip olacak 1,13 kg'lık diz üstü bilgisayarın fiyatı 1.399 dolar.

Birkaç ay süren beklemeden sonra, ASUS ZenBook S13 1.399 dolardan piyasaya giriş yapmış bulunmakta. İlk olarak Ocak ayında gerçekleşen CES etkinliğinde incelenen ZenBook S13, oldukça olumlu eleştiriler almıştı. Cihazda NVIDIA GeForceMX150 ekran kartı ve 8. Nesil Intel Core i7 işlemci bulunuyor. Bu da oyuncular için oldukça iyi bir alternatif oluşturuyor.

Grafiklerin dışında ZenBook S13 oldukça şık bir tasarıma sahip. %97 ekran oranına sahip 13,9 inç ekranıyla ZenBook S13 sizlere çerçevesini bile unutturabilir. Eğer taşıma halindeyken şarj etme ihtiyacınız olursa da imdadınıza 1 adet USB Type-A, 2 adet USB Type-C ve 1 adet MicroUSB soketleri yetişiyor.

Cihazın satışı şu an sadece ABD mağazalarında gerçekleşiyor. İnternette bile henüz satışa sunulmadı. ABD mağazalarındaki fiyatı 1.399 dolar. TL bazındaysa bu fiyatın 9.000 TL civarı olması tahmin ediliyor ancak cihazın Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.