ASUS'un Yeni Bilgisayarı Zen AiO 27 Tanıtıldı

ASUS, ürettiği bilgisayarlarla oldukça sevilen bir marka. Gerek uygun fiyatlı, gerekse üst seviye cihazları birçok sektörde tercih ediliyor. Şirketin yeni ürünü Zen AiO 27 ise hem ofislere hem de evlere uygun olarak tasarlanmış bir all-in-one.

ASUS Zen AiO 27 'hepsi bir arada' bilgisayardan daha çok mini bir bilgisayar kasasına monitör bağlamışsınız gibi görünen bir cihaz. All-in-one bilgisayarın ayak kısmındaki bölme, kolayca açılarak donanımsal değişikliklere izin veriyor. ASUS'un bu konudaki açıklaması şöyle: "Alt kısım, depolama ve bellek modüllerinin kolayca güncellenebilmesi ya da yükseltilmesi için kolayca açılabiliyor."

Alt kısım ayrıca Qi standartında kablosuz şarj özelliğine de sahip; böylece cihazlarınızı PC'yi kullanırken şarj edebileceksiniz. Bilgisayardaki portların çoğu tabanın arka kısmında bulunuyor. Yan tarafta ise bir USB 2.0 ve bir kulaklık-mikrofon girişi bulunmakta. microSD kart yuvası ise cihazın ön tarafında.

Diğer portlar ise şu şekilde

1x USB 3.1 Type-C (Gen 2) / Thunderbolt 3

3x USB 3.1 Type-A (Gen 2)

1 adet USB 2.0

1x HDMI

1 adet HDMI çıkışı

1 adet RJ-45 LAN girişi

1 adet kulaklık-mikrofon kombo çıkışı

1 adet 2'si 1 arada kart okuyucu (SD)

1 adet DC güç çıkışı

Bilgisayarın teknik özelliklerine baktığımızda ise öncelikle Intel Core i7-8700T işlemciyle karşılaşıyoruz. 16 GB DDR4 2400MHz RAM'e sahip olan cihazın depolama kısmında 2.5" 2TB 5400 rpm HDD ile beraber 512 GB PCIe Gen3x2 SSD bulunmakta. Ekran kartı tarafındaysa Intel'in gömülü HD Graphics 630'u haricinde NVIDIA GeForce GTX 1050 görüyoruz. Aynı zamanda Harman Kardon sertifikalı 16W gücünde iki adet hoparlör var.

ASUS Zen AiO 27, adından da anlaşılabileceği gibi 27 inçlik bir ekrana sahip. 3840x2160 çözünürlüğündeki bu Ultra HD NanoEdge ekran, bilgisayara %87'lik bir ekran-gövde oranı sunuyor. Ekranın üst kısmında ise kızılötesi özelliklere sahip ve Windows Hello destekli bir adet kamera var.

Bilgisayar, satın aldığınız renkle uyumlu kablosuz klavye ve kablosuz fare setiyle kutudan çıkıyor. ASUS'un bilgisayarın rengi içinse tanımı "Tabanın etrafındaki Rose Gold çizgilerle Derin Dalış Mavisi" şeklinde. ABD fiyatı yaklaşık 2000 dolar olan ASUS Zen AiO 27'nin Türkiye'deki satış fiyatı ya da burada satışa sunulup sunulmayacağı ise şu an için belirsiz.