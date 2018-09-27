Zenbook markasıyla oldukça inovatif kararlar veren ve piyasaya renk katan ASUS, bu kez de touchpad'e yüksek çözünürlüklü bir ekran koyarak bizleri şaşırttı.

ASUS, üst düzey performans isteyen kullanıcılar için Windows tabanlı yeni bilgisayarını duyurdu: ZenBook Pro 15. İsminden de anlayacağınız gibi 15 inçlik bir ekranı bulunan bilgisayarın 1080p ekran çözürlüğü sunan modelinde GTX 1050 ekran kartı bulunuyor. Böylece Intel Core i9 işlemcisiyle birlikte oyuncular için de güzel bir çözüm sunuyor.

Gelelim bu bilgisayarı diğer dizüstülerden ayıran en önemli yeniliğe: ScreenPad. ASUS, touchpad olayını baştan sona değiştirebilecek bir inovasyonla size 5.5 inçlik bir ekran daha veriyor.

Bu ekranı dilerseniz ikinci bir monitör gibi kullanabilir, dilerseniz de kameradan aldığınız görüntüyü direkt olarak ScreenPad'e yansıtabilirsiniz. Ancak henüz bu ekran için hazırlanan eklenti ve uygulamaların yeterli olmadığı belirtiliyor.

Şimdi de gelelim ürünün fiyatına... Oldukça inovatif ve şık bir bilgisayar olarak karşımıza çıkan ASUS ZenBook Pro 152'in yurtdışında 3.000 dolara satışa çıktığını biliyorduk. ASUS, resmi web sitesinden şu an ürünü KDV dahil 21444 TL'ye satıyor.

Donanım özellikleriyle ve yenilikçi ScreenPad'i ile oldukça güzel bir ürün var karşımızda. Bununla birlikte doların durumu bu şekildeyken ürüne biçilen fiyat da haliyle biraz fahiş geliyor gözümüze. Eğer siz de ürünü incelemek veya satın almak istiyorsanız buraya tıklayarak resmi satış sayfasına ulaşabilirsiniz.