ASUS, yeni ZenBook serisini tanıttı. Bu seri, belki de ilk kez donanımdan daha çok tasarıma odaklı. 13 inç, 14 inç ve 15 inç olmak üzere üç model tanıtan ASUS, yeni NanoEdge ekranlarıyla göz büyülüyor.

ASUS, NanoEdge ekran teknolojisine sahip yeni ZenBook modellerini tanıttı. İsminden de anlaşılacağı gibi NanoEdge ekranlar, çok ince çerçevelere sahipken ASUS’un tabiriyle “sınırsız görseller” sunuyor. Bu tasarım anlayışı sayesinde ekran-gövde oranı 14 ve 15 inç modellerde yüzde 92 seviyesindeyken 13 inç modelde yüzde 95’lere kadar çıkıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, ince çerçeveler kasanın da küçülmesi demek. Bu yüzden ASUS da yeni bilgisayarlarını “sınıfının en küçüğü” olarak tanımlıyor.

Yeni 13 ve 14 inçlik ZenBook’lar farklı bir trackpad ile geliyor. Trackpad’in sağ üst köşesine dokununca karşınıza çıkan LED nümerik tuşlar, zaten küçük olan bilgisayardaki tam klavyenin işlevselliğini artırmak için oldukça akıllıca bir seçim. Resmi adı ASUS NumberPad olan bu tuş takımı, sanıyoruz ki gelecek ZenBook modellerinde göreceğimiz bir özellik olacaktır.

Bilgisayarların diğer özellikleri arasında üç boyutlu algılama yapabilen bir kızılötesi sensör var. Böylece karanlık ortamlarda da Windows Hello kullanarak yüz tanımayla giriş yapabileceksiniz. Yeni ZenBook’lar Amazon’un Alexa’sı ve Microsoft’un Cortana’sını destekleyecek olsa da bu hizmetlerin Türkiye’de resmi olarak desteklenmediğini hatırlatalım.

Donanımsal özellikler alacağınız modele göre değişeceği için hangi versiyonun hangi özelliklerle geleceği gösteren listeyi en aşağıda belirteceğiz. Ancak her bütçeye göre seçenek mevcut. ASUS, bilgisayarların üçünün de ekim ayının ilk yarısında ilk başta Kuzey Amerika’da satışa çıkacağını, daha sonraki süreçte de uluslararası piyasalara sunulacağının bilgisini verdi.

Asus ZenBook 13 (UX333) Teknik Özellikleri

Asus ZenBook 14 (UX433) Teknik Özellikleri

Asus ZenBook 15 (UX533) Teknik Özellikleri