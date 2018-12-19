Asus Zenfone 5'e Android 9.0 Pie Güncellemesi Geldi

Android'in son sürümü olan Android 9 Pie, beklenenden erken bir tarihte kullanıma sunuldu.

Asus Zenfone 5, Android Pie güncellemesini aldı. Şirket, güncellemenin 2019 yılının Ocak ayında geleceğini söylemişti ancak güncelleme bir anda ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta AndriodPit Brazil’de yer alan haberde, güncellemenin 2019 yılında geleceği söylenmişti ancak dünyanın birçok yerinden yüzlerce kullanıcı forumlarda güncellemeyle ilgili geri bildirim vermeye başlayınca güncellemenin geldiği açık bir şekilde anlaşıldı.

Güncellemenin 16.0610.1812.52 aygıt sürümüne sahip cihazlar için geçerli olduğu ve beta sürümü olmadığı da belirtildi.

Linkini haberimizin sonunda vereceğimiz güncelleme yalnızca Zenfone 5 ZE620KL için geçerlidir. Başka cihazlara kurmayı denemeyin.

Resmi forumlardaki bazı kullanıcılar Pie işletim sistemini güncellemeler bölümünden aldığını bildirdiler. Asus’un Zenfone 5Z ve Max Pro M1 cihazlarına güncellemeyi ne zaman getireceği ise şu an için bilinmiyor.

Asus Zenfone 5 ZE620KL için Android 9 Pie sürümünü bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.