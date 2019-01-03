Android'in en son sürümü 9 Pie, Asus Zenfone 5'e geliyor.

Google, Android'in son sürümü Android 9 Pie'ı çıkaralı birkaç ay olmasına rağmen henüz sayılı cihazda bulunuyor. Android ekosisteminde Android 9 Pie'ın yüklü olduğu cihazlar %0.1'den daha az bir kısmı kaplıyor. Android sisteminde en son sürümün cihazlara geç yayınlanmasının altında ise her firmanın kendi arayüzünü kendi cihazlarına yama yapması gerektiği yatıyor.

Samsung Android 9 Pie güncellemesini ilk olarak Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus cihazlarına Noel'de sunarken Asus'ta ise Android 9 Pie güncellemesine sahip olan ilk cihaz Asus Zenfone 5 oldu. Eğer Zenfone 5 (ZE620KL) cihazına sahip iseniz, Ayarlar > Yazılım Güncellemeleri kısmından güncelleme olup olmadığını kontrol etmeniz öneriliyor.

Eğer Asus Zenfone 5 (ZE620KL) cihazınız için bir sistem güncellemesi bulunmuyorsa ilerleyen günlerde güncelleme olup olmadığını takip etmenizde yarar var zirâ Asus, güncellemeleri kullanıcılarına kademeli olarak dağıtıyor. Cihaza gelen güncelleme 1GB'ın üzerinde olup Firmware'i 16.0610.1812.58 versiyonuna güncelliyor ve aynı zamanda güvenlik yaması da içeriyor.