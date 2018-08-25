Asus ZenFone 5'e Büyük Bir Güncelleme Geliyor

Asus, ZenFone 5 modeli için kamera özelliklerinde ve telefonun genelinde iyileştirmelerin yapıldığı bir güncelleme yayınlayacak.

Piyasaya sürüldüğü günden beri çeşitli güncellemelerle iyileştirmelerin yapıldığı ZenFone 5 modeli, yakın zamanda bir büyük güncelleme ile daha buluşacak. Güncelleme kapsamında pek çok kamera geliştirmesi yapılacak ve aynı zamanda telefonun diğer yönlerini geliştirmeye yönelik bazı yeni özellikler de yer alacak.

Güncelleme Kapsamında Yapılan Bazı İyileştirmeler

Otomatik titreşim önleme özelliği.(Telefon, aydınlatmaya bağlı olarak elektrik frekansını otomatik olarak algılar ve titremeyi önlemek için 50 Hz - 60 Hz arasındaki frekans ayarını değiştirir)

FHD 60FPS ve 18: 9 30FPS kayıt formatlarında titremeyi önleyen EIS(Elektronik Görüntü Sabitleme) desteği.

Video kaydı sırasında EIS / OIS destekleri arasında otomatik geçiş özelliği.

Video kayıt modunda aşırı ısınmayı önleyecek iyileştirmeler.

PRO modunda da 3 Boyutlu Gürültü Azaltma özelliği yer alacak.

Asus ZenFone 5 kullanıcılarının, yüzlerini kullanarak telefon kilidini açmaları için artık güç düğmesine basmalarına gerek kalmayacağı belirtildi. Ayrca Asus PRO modunda manuel beyaz dengesi işlevini geliştirdiğini ve daha fazla selfie kamera geliştirmesi eklediğini duyurdu. 1.6 GB büyüklüğündeki güncelleme, OTA üzerinden kullanıcılara sunulmaya başlandı. Siz de bir ZenFone 5 kullanıcısı iseniz, ayarlar kısmından güncelleştirmeleri kontrol etmeniz gerekebilir.