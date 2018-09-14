Asus Zenfone 5z Yakında Android 9 Pie Güncellemesi Alacak

6 Ağustos 2018'de yayınlanan Android 9 Pie güncellemesi, bazı cihazlarda şimdiden kullanılmaya başlandı. Asus Zenfone 5z'de yakın zamanda Android 9'a geçiş yapacak gibi görünüyor.

Google, Android 9.0 Pie'ı resmi olarak piyasaya sürdüğünden beri, dünyanın her yerinden kullanıcılar, cihazlarının Android işletim sisteminin en son sürümünü ne zaman alacağını merak ediyorlardı. Bazı üreticiler güncelleme için tarih verdi ama diğerleri sessiz kaldı. Asus ikincisi içerisindeydi.

Neyse ki, yakın bir zamanda bize ipucu veren Zenfone 5z'nin Geekbench skor sayfasını tespit ettik. Rapora göre, Android 9.0 Pie'yi çalıştıran birkaç Zenfone 5z var ve muhtemelen Asus'un geliştiricilerinden oluşan ekibi şu anda bu Android 9'u kamuya sunmadan önce test ediyor.

Her halükarda, 9.0 Pie güncellemesinin piyasaya sürülmeye yakın olduğu aşikar. Umarız Asus yakın zamanda sessizliğini bozar ve resmi olarak Zenfone 5z'nin Android 9 Pie güncellemesini alacağını doğrular.