ASUS ZenFone 6’nın Ekranı 75Hz Yenileme Hızını Destekliyor

ASUS’un bu yıl çıkardığı sürprizlerle dolu telefonu ZenFone 6, bir sürprizle daha karşımıza çıkıyor. XDA Developers’a kayıtlı bir üyenin paylaştığı ‘Proton Kernel’, cihazın ekranının 75 Hz yenileme hızı ile çalışabilmesini sağlıyor.

ASUS ZenFone 6, çıktığı günden bu yana gözleri üzerinde tutmayı başardı. Çıktığı zaman kamerasıyla fazlasıyla dikkat çeken telefon ile ilgili ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı. Telefonun ekranı standart olarak 60 Hz yenileme hızı ile geliyordu ancak bir geliştirici, ekranın daha yüksek bir yenileme hızıyla çalışabileceğini fark etti.

XDA Developers’ın kıdemli üyesi kdrag0n, bugün paylaştığı bir konuda ZenFone 6’nın ekranının yenileme hızını 60 Hz’den 75 Hz’e çıkardığını belirtti. Kernel dosyasını XDA Developers’ın forumunda paylaşan kdrag0n, telefona verilebilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmadığını da belirtti.

Çalışması için Kernel dosyasına ihtiyaç var:

Kernel dosyası, Android Pie uyumlu tüm ROMlarda aktif hale getirilebiliyor. Kernel dosyasını aktif edebilmek için ise TWRP ismi verilen menüyü kullanmak gerekiyor, bu şekilde dosyalar telefonunuza yüklenerek size hizmet veriyorlar. Tabii bunların bir bedeli olarak da genellikle telefonunuz garanti dışı kalıyor ve hatta bazen yazılımsal hatalar yüzünden çöpe bile dönüşebiliyor.

Telefonu 60 Hz yerine 75 Hz yenileme hızıyla kullanmak kulağa ne kadar hoş gelse de kernel dosyasını telefonunuza yüklemek her zaman potansiyel bir risk taşıyor. Eğer cihaz 75 Hz yenileme hızını kaldırabilseydi, stok olarak ASUS tarafından yüklenebilirdi zira ekranlardaki yenileme hızı markaları bir adım öne taşıyacak cinsten bir rekabet unsuru. O yüzden bu tür özellikleri telefonunuza entegre ederken dikkatli olmak gerekiyor.