Asus, Zenfone 6 İçin Android 10 Güncellemesini Yayınladı

Asus, son dönemde donanım anlamında başarılı akıllı telefonlar üretmesine rağmen yazılım güncelleme konusunda geride kalmıştı. Firma, bu kötü ününü ortadan kaldıracak bir gelişmeye imza atarak Zenfone 6 için Android 10 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Akıllı telefon pazarındaki stratejisinde önemli bir değişiklik yapan Asus, ZenFone 6/6Z ve ROG II ile daha ziyade performans arayanlara yönelik telefonlar üretmeye başlamıştı. Donanım anlamında hiçbir eksiği olmayan bu güçlü telefonlar, iş yazılıma geldiğinde ise biraz geride kalmış görünüyordu. Asus bu durumu değiştiriyor.

Asus, Android 10 için var olan cihazlarına dengeli bir güncelleme yayınlayan firmalar arasında katıldı. Bugün itibariyle Tayvanlı üretici ZenFone 6 için Android 10 güncellemesini yayınladı.

810 MB boyutundaki güncelleme ile birlikte cihazın yazılımı 17.1810.1910.63 ZenUI'a yükseltildi. Bu güncellemede arayüz çok da değişmiş gibi gözükmese de telefonda hali hazırda OxygenOS ve Pixel yazılımı bulunduğu için bu durum gayet normal. Yeni güncelleme, çoğu opsiyonel olan ve cihazı boğmayan pek çok özellik barındırıyor.

Yeni güncellemenin şu anda Hindistan ve ABD’de aktif olduğuna dair özellikle Reddit’te pek çok paylaşım yapılıyor. Görünüşe göre güncelleme küresel olarak yayınlanmış durumda ve kernel kodu da yakın zamanda ortaya çıkacaktır.

Google, Pixel telefonlar için Android 10’u 2 ay önce yayınlamıştı. Hemen peşinden de Essential Phone için güncelleme gelmişti. O zamandan bu yana hem OnePlus hem de Xiaomi oldukça dengeli çalışan Android 10 güncellemeleri yayınladı. Samsung, Huawei, LG ve Asus da kendi beta programlarına başlamıştı.

Asus, pek çok ZenFone 6’yı kişiselleştirilmiş ROM ve kernel üreticilerine gönderdi. Hâlihazırda ZenFone 6 için kullanılabilen çeşitli ROM’lar bulunuyor.