Asus Zenfone 6'dan İki Yeni Görüntü Daha Sızdırıldı

Tayvan merkezli teknoloji devi Asus'un yeni amiral gemisi olacak olan Zenfone 6'nın başı sızıntılarla dertte. Geçtiğimiz aylarda ilk kez sızdırılan görüntülerin ardından, Zenfone 6'dan iki yeni görüntü daha sızdırıldı.

2018'in sonların doğru C4ETech adlı YouTube kanalı, Asus Zenfone 6'dan birkaç sızıntı paylaşmıştı. Bu sızıntıda, telefonun ön kamerasının garip bir çentik ile ortaya çıkarıldığı ve arka kısmının nasıl göründüğü anlaşılmıştı. Bu sızıntının ardından, Asus Zenfone 6'dan iki farklı sızıntı fotoğraf daha ortaya çıktı.

Sızdırılan fotoğraflara bakıldığında iki fotoğrafta da cihazların yanında ambalaj malzemeleri var ve telefonlar kendi kutularının üzerlerinde duruyor. Fotoğraflardan birinde arka planda gradyan kaplamalı bir kutu ve cihazın üçlü arka kamera kurulumu görünüyor. Keza cihazın üçlü kamera kurulumu daha önceki sızıntıda görülmüştü.

Ortaya çıkan yeni fotoğraflara bakıldığında, ikinci fotoğraf ilk sızıntıdaki tasarıma daha çok benziyor. Artık kamera kurulumu konusunda Zenfone 6'nın nasıl görüneceğini az çok öğrenmiş sayılabiliriz. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa Zenfone 6'da çok farklı bir ön kamera tasarımı göreceğiz gibi duruyor.

Asus'un yeni amiral gemisi Zenfone 6, ilk olarak 2018'in Şubat ayında duyurulmuştu. Aradan geçen zaman göz önüne alındığında telefonun piyasaya çıkışına çok uzun zaman kalmadığı düşünülebilir.