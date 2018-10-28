ASUS ZenFone 6’nın Prototip Fotoğrafları Yayınlandı

Mobil Dünya Kongresi'nde ASUS'un duyurması beklenen ZenFone 6'nın prototip fotoğrafları elimize ulaştı.

ASUS ZenFone 5 serisi akıllı telefonlar Mobil Dünya Kongresi’nde resmi olarak tanıtılmışlardı. Söylentiler ise Tayvanlı firmanın gelecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacakları ZenFone 6 üzerinde çalıştıkları yönünde. ZenFone 6’nın elimize geçen fotoğraflarında ise ekrana gömülü bir ön kamerayı ve üçlü arka kamerayı kolaylıkla görebiliyoruz.

Bu fotoğrafta ZenFone 6 prototipi ZenFone 5Z’nin yanına konmuş. ZenFone 5Z ile karşılaştırıldığında ZenFone 6’nın çentiksiz ve daha ince bir çerçeveli tasarımla geldiği görülüyor. Ön kamerası ise ekranın sol üst tarafına yerleştirilmiş. Telefonun alt kısmında ise 3,5 mm’lik jack girişi, USB-C Type USB girişi ve hoparlör delikleri bulunuyor.

İkinci fotoğrafta ise kamera telefonun sağ üst kısmında görünüyor.

ZenFone 6’nın üçlü kamerayla birlikte geleceğini söyleyen fotoğraflar olsa da ikili kameraya sahip prototipleri de mevcut.

Yukarıdaki fotoğrafların hepsi ZenFone 6’nın prototiplerine ait olduğu için tasarım hakkında hala bir karara varılmadığını söyleyebiliriz.