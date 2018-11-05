Asus ZenFone 6 Prototipini İlk Kez Görüyor Olabiliriz

Asus ZenFone 6'nın prototipi olduğu iddia edilen bir telefona ait video yayınlandı. Videoda yer alan cihazın damla çentiği dikkat çekiyor.

ASUS'un yeni amiral gemisi olacak olan ZenFone 6 için prototip tasarımı olduğu iddia edilen bir telefonun görüntüleri internette dolaşmaya başladı. Ekran alanını arttırmak için yapılan damla çentik uygulaması bu telefonda da göze çarpıyor, hatta biraz fazla göze çarpıyor.

Cihazın çentiği diğer üreticilerin modellerinde olduğu gibi ortada değil, kenarda.

İnce çerçeve kullanılmış olan telefonun çerçevesi metalik renkte, ancak bunun gerçek renk mi olduğu yoksa aletin henüz boyanmamasından mı kaynaklandığı bilinmiyor. Cihazın hem ön hem de arka tarafında cam bulunuyor, bunun sebebi de arkada da parmak izi okuyucu olması.

USB-C girişi bulunan cihazın bir de 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Cihazın videodaki görüntüsü, bitmiş bir üründen ziyade çalışır durumdaki bir prototipe benziyor. Bu tasarım gerçekten ZenFone 6'ya mı ait, yoksa sadece prototiplerden birisi mi bunu zamanla göreceğiz.