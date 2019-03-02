  • Asus, Zenfone Ailesine İki Yeni Telefon Daha Ekliyor

Asus, Zenfone Ailesine İki Yeni Telefon Daha Ekliyor

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Son çıkan sızıntılara göre Asus, Zenfone ailesini genişletmeye devam ediyor.

Brezilyalı telekom düzenleyicisi Anatel’in veri tabanına göre Asus, akıllı telefonlarının arasında iki yeni üye daha ekliyor. Zenfone Max Pro (M2) ve Zenfone Max Plus (M1) modelleri bulunan şirket, Zenfone Max Shot ve Zenfone Max Plus (M2) modellerini de Zenfone ailesi arasına ekleyecek.
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Max Shot, üç adet arka kameraya sahipken Max Plus’ın arka tarafından iki kamera bulunacak. Max Shot’un kamera bölümünün biraz ilginç olduğunu söylemekte de yarar var. Telefondaki flaş ışığı kamera çerçevesinin içinde değil dışında yer alıyor.

Telefonun iç donanımına bakacak olursak Max Shot 64 GB dahili depolamaya, Max Plus 32 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Ancak günümüz trendlerinden olan farklı RAM ve dahili depolamaya sahip olan versiyonların çıkması da muhtemel.
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İki telefonun da parmak izi okuyucu sensörü telefonun arka tarafında yer alacak. İki adet nano SIM kart ve bir adet microSD kart girişi bulunacak telefonlarda USB Type-C girişi yer alacak ve cihazın altında 3,5 mm’lik de jak girişine yer verilecek.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_max_plus_m2_and_max_shot_spotted_at_anatel-news-35804.php
Etiketler: asus, zenfone max shot, zenfone max plus (M2)
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