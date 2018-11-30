Asus'un Son Telefonlarının Özellikleri Ortaya Çıktı

Asus'un 2019 yılı hazırlıklarından sızıntılar geldi. Zenfone Max M2 ve Max Pro M2 telefonlarının özelliklerini sizler için derledik.

Asus'un orta sınıf segmentinde rekabet edebilmek için en yeni Zenfone Max serisini hazırladığını zaten biliyoruz ancak bu akıllı telefonla ilgili daha fazla haberi yalnızca CES 2019 veya MWC 2019'da duymayı bekliyorduk.

Görünüşe göre, şirket telefonu ortaya çıkarmak için fazla zaman harcamayacak. Bugün, sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, yalnızca tek bir cihazın değil; Asus Zenfone Max M2 ve Zenfone Max Pro M2 olmak üzere iki cihazın özelliklerinin tam bir listesini yayınladı.

Sızıntıda geniş bir özellik yelpazesini ve akıllı telefonların tasarımını görmek mümkün. Her iki akıllı telefonun da neredeyse aynı olduğu göz önünde bulundurulursa asıl farkların telefonların içinde olduğu açıkça anlaşılıyor. Bu arada Zenfone Max M2, Pro modeline göre daha dar bir çentik ve daha kalın bir alt çerçeveyle geliyor.

Standart Zenfone Max M2 metal bir arka panelle gelirken, Pro modeli daha parlak ve daha hoş bir arka panele sahip. Bunun yanı sıra Pro modeli Snapdragon 660’ı bünyesinde barındırırken Max M2 Snapdragon 636 işlemcisinden gücünü alıyor.

İki cihaz da 4GB RAM ve 64GB dâhili depolamaya sahip olacak ve bir adet MicroSD kart girişine sahip olacak. Cihazların 2340x1080 çözünürlükte ve 19,5:9 en boy oranında 6 inçlik bir ekranla geleceği de biliniyor.

Sızıntılarda Max M2’nin bataryası ile ilgili bir bilgi elimize geçmese de Max Pro M2’nin 5000 mAh değerinde devasa bir bataryaya ev sahipliği yapacağını biliyoruz.

Kamera olarak iki telefonda da aynı donanımın kullanılması beklenirken telefonların 12MP + 5MP şeklinde çift kameraya sahip olacakları düşünülüyor. Son olarak fiyat ve çıkış tarihi konuları dikkatleri üzerine toplamış durumda. Öncelikle sızıntıların artması sebebiyle telefonun çıkış tarihinin yaklaştığını söyleyebiliriz. Ancak bu şekilde tahminde bulunuyor olsak da fiyat ya da çıkış tarihi hakkında hala herhangi bir net bilgi bulunmuyor.