Asus ZenFone Max Pro M2'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Gerçekliği kesin olmayan bir videoya göre Asus ZenFone Max Pro görüntülendi.

Henüz Asus ZenFone Max (M1) ve ZenFone Max Pro (M1) modellerinin tüm dünya için çıkış tarihi üzerinden uzun bir zaman geçmemesine rağmen şimdiden ZenFone Max (M2) ve ZenFone Max Pro (M2) ile ilgili iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Aşağıda eklediğimiz videoda iddiaya göre Asus ZenFone Max Pro (M2) isimli modeli görüntüleniyor. Androideo isimli kaynağın paylaştığı bilgilere göre Asus sonraki modelde görsel olarak çok bir değişiklilik yapmamasına karşın dayanıklılık konusuna özen göstermiş. 6.2 inç büyüklüğünde olan telefon 1080x2280 gibi bir çözünürlük ile karşımıza gelecek. Bunun yanında teknik özellikler olarak 4GB/6GB RAM seçeneğinin yanında 64GB/128GB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkacak.

Arka kasada iki kamera ile (12MP + 5 MP) karşımıza çıkacağı gösterilen ZenFone M2'nin ön tarafında 13MP çözünürlüğünde bir selfie özel kamerası bulunacak. Üstelik 5000 mAh kapasitesinde pil ile geleceği söylenen telefon, Android 8.1 yüklü bir şekilde kullanıcılara sunulacak.

Bunların yanında Asus'un Endonezya Twitter hesabı üzerinde yapılan açıklamaya göre bu iki model 2019 yılının erken dönemlerinde kullanıcı ile buluşacak.