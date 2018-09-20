Asus Zenfone Max Pro, Türkiye'de Satışa Sunuldu

Asus'un batarya odaklı akıllı telefonu Pro M1, nihayet Türkiye'de satışa sunuldu. Cihazın satışa sunulması ile birlikte fiyatı da ortaya çıkmış oldu.

Tayvan merkezli bilgisayar ve akıllı telefon üreticisi Asus’un yeni akıllı telefonu ASUS Zenfone Max Pro M1, nihayet Türkiye’de satışa çıktı. Son derece yüksek batarya kapasitesi ile ön plana çıkan ASUS Zenfone Max Pro M1, günümüz akıllı telefonlarının en büyük derdi olan şarj yetmeme sorununu ortadan kaldırıyor.

Klasik çerçeveli bir tasarıma sahip olan ASUS Zenfone Max Pro M1, çift arka kameraya sahip. Bu da cihazın portre modu sunabileceği anlamına geliyor ki günümüzde sıklıkla aranan bir özellik. Ayrıca 8MP çözünürlüğündeki ön kameranın da seviyesin göre kötü bir performans çıkardığı söylenemez.

Asus Zenfone Max Pro M1 Özellikler

5.99 inç 18:9 FHD+ IPS LCD ekran

Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti

Adreno 509 GPU

3GB/4GB/6GB RAM

32GB/64GB depolama (microSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebilir

f/2.2 diyafram aralığına sahip 13 MP ve 5MP çift arka kamera

f/2.0 diyafram aralığına sahip 8MP ön kamera

VoLTE, Wi-Fi ile LTE 802.11 b / g / n, AptX ile Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS

LTE with VoLTE Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 with AptX, GPS, GLONASS Micro-USB, 3.5mm ses girişi

5000 mAh (5V / 2A hızlı şarj)

Parmak İzi Okuyucu

Meteor Gümüş, Derin deniz siyahı

Giriş-orta seviye özelliklere fakat amiral gemilerini geride bırakan batarya ömrüne sahip olan Asus Zenfone Max Pro M1, Türkiye’de 2.399 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Cihazın özelliklerine göre ortalama bir fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz fakat batarya ömrünü önemseyenler için iyi bir tercih olacaktır.