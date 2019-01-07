Asus, Masaüstüne Taş Çıkartan Zephyrus S Modellerini Tanıttı

CES 2019 tüm hızıyla devam ediyor. Asus’un yeni Zephyrus S versiyonları GX531GC ve GX701GX de fuarda tanıtılan ürünler arasında.

Las Vegas, Nevada’da devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı (CES)’te eski ürünlerinin yeni varyasyonlarıyla yeni ürünlerini peşpeşe tanıtan ASUS, oyuncuları da unutmadı. Firmanın oyuncu bilgisayarı Zephyrus S’in iki yeni varyantı da fuarda sahneye çıktı.

İki versiyon arasındaki en temel fark ekran boyutları. Zephyrus S GX531GX’in ekran boyutu 15.6 inç iken Zephyrus S GX701GX ise 17.3 inç ekrana sahip. Her iki ekran da FHD ve 144Hz desteği sunuyor.

Her iki modelin de diğer özellikleri neredeyse aynı. Cihazların işlemcisi Intel Core i7-8750H, hafızaları ise 512 GB ila 1 TB SSD şeklinde ikişer seçenekle karşımızda. Yine her iki cihazda da alttan aydınlatmalı RGB klavye bulunuyor. Ayrıca yeni Zephyrus S modellerinde NVIDIA Geforce RTX 2080 Max-Q (8GB GDDR6) grafik işlemcisi bulunuyor.

Yeni versiyon Zephyrus S'lerin nerelerde satışa çıkacağı ya da fiyatlarının ne olacağı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

Zephyrus S (GX531GX) Özellikleri:

15.6 inç, Full HD ekran (144Hz, 3 ms, HDR)

Intel Core i7-8750 H işlemci

NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q

8 GB GDDR6 VRAM

DDR4 2666 MHz SDRAM

M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 1TB SSD

M.2 NVMe PCIe 3.0 x2 512GB/1TB SSD

Windows 10/Home Pro

Intel 802.11ac (2×2) Gigabit Wi-Fi

Bluetooth 5.0

2 x 2W Hoparlör (Smart AMP)

1 x 2. Nesil USB 3.1 Type-C,

1 x 2. Nesil USB 3.1 Type-A,

1 x 1. Nesil USB 3.1 Type-C,

2 x USB 2.0 Type-A ,

1 x HDMI 2.0b

Zephyrus S (GX701GX) Özellikleri: