Asya Ülkeleri, Sevgililer Günü’nde Virüs Telaşına Ara Verdi

Corona virüsünün büyük risk teşkil ettiği Asya ülkeleri, Sevgililer Günü’nde oldukça renkli ve bir o kadar da ilginç görüntülere sahne oldu. Virüsten korunmak için önlemler alan Asyalılar, evlerinden çıkarak Sevgililer Günü’nü kutladı.

Corona virüsü özellikle son birkaç haftadır insanların rahatını kaçıran, korkutucu bir salgın halini aldı. Resmî adı ‘COVID-19’ olarak belirlenen virüs, özellikle çıkış yeri olan Çin’deki hayatı derinden etkiledi. Birçok insan sokağa çıkmaktan çekinir oldu ve şehirlerdeki görüntüler kıyamet senaryolarını andırdı. Ancak dün, Asya’nın bazı bölgelerinde duran hayatı tekrar canlandıran bir istisna yaşandı.

Tüm dünyanın Sevgililer Günü olarak kutladığı 14 Şubat, birçok ülkede renkli görüntülerin meydana gelmesine neden oldu. Çiçeklerin ve kalp şeklinde çikolataların havada uçuştuğu günü dünya oldukça ciddiye alıyor olacak ki, salgın hastalıklardan dolayı hayatın durduğu Çin’de bile gün coşkuyla karşılandı. Birçok Asya ülkesinden insanlar, sevgililer gününü virüs önleyici maskelerle kutladı.

Corona virüsündeki son durum ne?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs şu anda 66 bin kadar insana bulaşmış durumda. Corona virüsü 1523 insanın canına mal oldu. Çin dışındaki ölümlerin ilk ikisi ise Filipinler ve Fransa’da gerçekleşti. Virüsün kontrol altına alınması adına yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürerken binlerce insan iyileşiyor, binlercesi ise belki de başkalarına bulaştırdıktan sonra hayatını kaybediyor.

Özellikte Çin’de insanlar sırf bu yüzden kendini şehir hayatından soyutlamış, sokakları boş bırakmıştı. Başta Wuhan, Şanghay ve Pekin olmak üzere birçok Çin şehri, virüsün etkisiyle hayalet kasabalara dönüşmüştü. Aslında hala öyleler. Ancak görünüşe göre Sevgililer Günü nedeniyle vatandaşlar, sokağa çıkmama adetlerine kısa bir ara verdiler. İşte Çin, Tayland ve Filipinler’de kameralara yansıyan Corona virüs salgını temalı Sevgililer Günü görüntüleri:

Taylandlı küçük bir kız, koruyucu maske ve kalp balonuyla günü kutlarken:

Koruyucu maskeleriyle birbirine sarılan Hong Konglu bir çift:

Bir koruma maskesiyle birlikte sevgiliye gönderilmiş bir gül buketi:

Sevgililer Günü’nde kadına ve çocuğa karşı şiddeti protesto etmek için toplanan binlerce Filipinli öğrenci: