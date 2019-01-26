En Sağlıklı Şehirler Arasında Türkiye'den 5 İl Bulunuyor

Numbeo adlı sitenin yapmış olduğu "Asya'nın En Sağlıklı Şehirleri" listesi yayınlandı. Listede Türkiye'den toplamda 5 şehir bulunuyor ve bu şehirlerden ikisi ilk 10'da yer alıyor.
32. Ankara, Türkiye
Puanı: 66.99
31. Hong Kong
Puanı: 67.35
30. Kudüs, Filistin
Puanı: 67.39
29. Haydarabad, Hindistan
Puanı: 67.46
28. Guangzhou, Çin
Puanı: 67.65
27. Mumbai, Hindistan
Puanı: 67.85
26. İstanbul, Türkiye
Puanı: 67.87
25. Pune, Hindistan
Puanı: 68.18
24. Bangalor, Hindistan
Puanı: 68.55
23. Ahmedabad, Hindistan
Puanı: 68.70
22. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Puanı: 68.74
21. Beyrut, Lübnan
Puanı: 68.81
20. Coimbatore, Hindistan
Puanı: 70.26
19. Singapur, Singapur Cumhuriyeti
Puanı: 70.30
18. Chennai, Hindistan
Puanı: 70.76
17. Kolombo, Sri Lanka
Puanı: 71.23
16. Davao, Filipinler
Puanı: 71.86
15. İzmir, Türkiye
Puanı: 71.92
14. Doha, Katar
Puanı: 72.29
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13. Gurgaon, Hindistan
Puanı: 72.34
12. Tel Aviv, İsrail
Puanı: 72.60
11. Makati, Filipinler
Puanı: 74.04
10. Antalya, Türkiye
Puanı: 74.51
9. Hayfa, İsrail
Puanı: 74.59
8. Mangalore, Hindistan
Puanı: 78.31
7. Pattaya, Tayland
Puanı: 78.36
6. Bangkok, Tayland
Puanı: 78.52
5. Bursa, Türkiye
Puanı: 79.35
4. Tokyo, Japonya
Puanı: 80.65
3. Seul, Güney Kore
Puanı: 84.01
2. Chiang Mai, Tayland
Puanı: 85.19
1. Taipei, Tayvan
Puanı: 85.38