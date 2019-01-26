  • En Sağlıklı Şehirler Arasında Türkiye'den 5 İl Bulunuyor

Asya'nın En Sağlıklı Şehirleri Seçildi: Türkiye'den İki Şehir İlk 10'da

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Numbeo, Asya'nın 2019'daki en sağlıklı şehirlerini açıkladı. Türkiye'den listeye 5 şehir girdi, ilk 10'da 2 şehir yer alıyor.

Numbeo adlı sitenin yapmış olduğu "Asya'nın En Sağlıklı Şehirleri" listesi yayınlandı. Listede Türkiye'den toplamda 5 şehir bulunuyor ve bu şehirlerden ikisi ilk 10'da yer alıyor.

32. Ankara, Türkiye

Puanı: 66.99
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31. Hong Kong

Puanı: 67.35

30. Kudüs, Filistin

Puanı: 67.39

29. Haydarabad, Hindistan

Puanı: 67.46

28. Guangzhou, Çin

Puanı: 67.65

27. Mumbai, Hindistan

Puanı: 67.85

26. İstanbul, Türkiye

Puanı: 67.87
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25. Pune, Hindistan

Puanı: 68.18

24. Bangalor, Hindistan

Puanı: 68.55
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23. Ahmedabad, Hindistan

Puanı: 68.70

22. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Puanı: 68.74

21. Beyrut, Lübnan

Puanı: 68.81

20. Coimbatore, Hindistan

Puanı: 70.26

19. Singapur, Singapur Cumhuriyeti

Puanı: 70.30

18. Chennai, Hindistan

Puanı: 70.76

17. Kolombo, Sri Lanka

Puanı: 71.23

16. Davao, Filipinler

Puanı: 71.86

15. İzmir, Türkiye

Puanı: 71.92

14. Doha, Katar

Puanı: 72.29
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13. Gurgaon, Hindistan

Puanı: 72.34

12. Tel Aviv, İsrail

Puanı: 72.60

11. Makati, Filipinler

Puanı: 74.04
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10. Antalya, Türkiye

Puanı: 74.51

9. Hayfa, İsrail

Puanı: 74.59

8. Mangalore, Hindistan

Puanı: 78.31

7. Pattaya, Tayland

Puanı: 78.36

6. Bangkok, Tayland

Puanı: 78.52

5. Bursa, Türkiye

Puanı: 79.35
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4. Tokyo, Japonya

Puanı: 80.65

3. Seul, Güney Kore

Puanı: 84.01

2. Chiang Mai, Tayland

Puanı: 85.19

1. Taipei, Tayvan

Puanı: 85.38

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-asyanin-en-saglikli-sehirleri-secildi-ilk-10da-turkiyeden-iki-il-41094651?p=3
Etiketler: türkiye, Asya, numbeo
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