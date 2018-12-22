5G teknolojisinin yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlamasıyla operatörler de adım atmaya başladı.

Texas, ABD merkezli oldukça büyük bir telekomünikasyon şirketi olan AT&T, operatörü bulunduğu akıllı telefonlardaki 4G LTE yazısını kaldırıp yerine 5G E yazısını getirecek. 5G Evolution (5G Evrimi) anlamına gelen 5G E ibaresi, sıradan 4G'den daha hızlı, gelişmiş bir 4G teknolojisi anlamına geliyor.

21 Aralık 2018 (dün) itibariyle; Atlanta, Charlotte, Raleigh, Dallas, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Louisville, Oklahoma City, New Orleans, San Antonio ve Waco, Texas olmak üzere toplam 12 bölgede 5G internet erişimini kullanıcılarına sunmaya başlayan AT&T, 5G teknolojisi denildiğinde akla ilk gelecek isim olmayı amaç edinmiş gibi gözüküyor.

Duyurusu esnasına 5G teknolojisine sahip ilk taşınabilir modemini de tanıtan AT&T, bu modem ile istediğiniz anda istediğiniz yerde internete ışık hızında bağlanabileceğinizi belirtiyor. Cihazın fiyatının 499$ olduğu ve 15GB'lık kotanın her ay 70$ daha ödenmesini gerektirdiğinin altını çizelim.