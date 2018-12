AT&T’nin 5G Hizmeti Kötü Bir Başlangıç Yaptı

Amerikalı operatör AT&T'nin 5G hizmeti şu an için beklentileri karşılamakta güçlük çekiyor.

AT&T, 21 Aralık tarihinde 5G hizmetini başlattı ve belirli kullanıcılarına 90 günlük ücretsiz deneme sürümü sundu. Operatörün bu seçkin gruba sunduğu şey ise Netgear Nighthawk mobil 5G hotspot ve 5G hizmeti oldu. Gelecek yıl ilkbaharda ise 15 GB’lık 5G mobil internet ise 70 dolar fiyatla sunulacak.

Denemeye katılanlardan bazılarının Reddit’teki paylaşımları, sonuçların şu ana kadar etkileyici olmadığını gösterdi. Bir deneme sürümü üyesi Speedtest uygulamalarından birini kullanarak internet hızını ölçtü ve 194,88 Mbps olduğunu söyledi. Ancak operatörün 5G Evolution hizmetiyle bir test yaptığında LTE indirme bağlantısının 187,44 Mbps olduğunu fark etti. AT&T’nin 5G+ hizmetinde sağladığı en yüksek hız şu anda 625 Mpbs.

Şu an için 5G testleri Indianapolis, Louisville, Raleigh, Charlotte, Atlanta, Jacksonville, New Orleans, Houston, San Antonio, Waco, Dallas ve Oklahoma City ile sınırlı ancak ileride Las Vegas, Los Angeles, Nashville, Orlando, San Diego, San Francisco ve Kaliforniya’da da hizmete başlayacak. Şu an için AT&T abonelerine 5G’ye geçmek için çok da büyük artılar sunmuyor. Nisan ayında 5G hızlarının çok daha yüksek olması bekleniyor.