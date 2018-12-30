AT&T'nin Kablosuz Şarj İstasyonu Power Drum Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bir FCC belgesine göre AT&T, kablosuz şarj aleti pazarına girmeye hazırlanıyor. Dahili olarak 3000 mAh'lik bir batarya ile prize ihtiyacı olmadan da çalışacak olan ürünün iPhone ve Apple Watch'ı aynı anda şarj edebileceği düşünülüyor.

FCC belgesi ve Qi Kablosuz Şarj Konsorsiyumu'nda ortaya çıkan bilgiler, ilk olarak bir yaşam blogu olan ZNF'nin dikkatini çekmiş. "Drum Wireless Charger & Apple Watch Power Bank" adındaki ürün, AT&T'nin kablosuz şarj istasyonu pazarına girdiği ilk ürün olacak.

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi Drum, ön tarafta Apple Watch için bir alana sahipken üst taraf iPhone için Qi destekli bir bölgeyi barındırıyor. Qi standardı normalde 10 watt'a kadar desteklese de iPhone'ların kablosuz şarjda 7.5 watt'ta sınırlandırıldığını da söyleyelim.

Ortaya çıkan belgelerde ilginç olan durum ise Apple Watch Series 4 hakkında herhangi bir desteğe sahip olup olmadığını belirtmemesi. Kablosuz şarj istasyonunun Series 4 saatleri desteklememesi için herhangi bir sebep bulunmuyor; buradan anladığımız şey ise AT&T'nin cihazı daha erken çıkarmaya hazırlanmış olması.

AT&T'nin Kablosuz Şarj İstasyonu Power Drum Özellikleri

Desteklenen cihazlar: Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 1, Apple Watch (1. nesil)

2'si 1 arada şarj istasyonu, Apple Wacth ve Qi standartına sahip herhangi bir ürünü şarj edebiliyor

Taşınabilir şarj için 3000 mAh dahili batarya

LED şarj ışıkları

Giriş: Micro USB

Çıkış: Desteklenen cihazlarda 10W'a kadar, Apple Watch'ta 5W.

Bu cihaza baktığımızda en büyük eksikliğinin USB-C yerine micro USB kullanması olduğunu görüyoruz. Fiyat hakkında resmi bir şey olmasa da belgelerde belirtilen miktar 99.99 dolar. Apple, kablosuz şarj istasyonu AirPower'ı hâlâ çıkaramamışken AT&T'nin de bu boşluktan faydalanmak istediğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu piyasa biraz daha kızışacak gibi görünüyor.