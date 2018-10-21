En köklü oyun konsollarından olan Atari devasa bir nostalji yaşatmaya geliyor.

Atari Retro video oyunları konusunda bize her zaman nostalji yaşatmış bir firma. Şimdiyse bu nostaljiyi daha da ileri taşıyarak yalnızca oyunlarla değil aynı zamanda taşınabilir konsol ve joysticklerle bizi zamanda geri götürecek.

Atari Retro oyun konsolunu yakında satışa çıkartacak. Beklendiği üzere ultra eski görünümü ile sizi çocukluk yıllarınıza geri götüreceğine dair hiçbir şüphe yok. Konsolun 45 dolar civarında bir fiyatla ve 50 adet oyunla gelmesi bekleniyor.

Bu arada üzerinde büyük kırmızı tuşu bulunan Atari Joysticklerini hatırlıyorsunuz değil mi? Atari “Plug & Play Joystick” (Tak Çalıştır Joystick) adı altında bir konsol daha getirmeyi planlıyor. Oyunları içinde yüklü olarak gelecek konsolu bilgisayara ya da televizyona bağlayarak oynayabileceksiniz.

İki ürünün de 26 Ekim tarihinde satışa sunulması bekleniyor.

Ürünün tanıtım videosunu aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz.