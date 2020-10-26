Atari Otelleri'nden Konsept Görseller Paylaşıldı

Devasa bir Atari şeklinde olacak ve konuklarına video oyun temelli bir eğlence vadeden Atari Otelleri'nin ilk konsept görselleri paylaşıldı. İlk başta yalnızca iki otelden oluşacak tematik eğlence merkezleri, sonrasında ise daha fazla şehirde konuklarını ağırlamaya başlayacak.

GSD Group ve Gensler, ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrine ve Arizona eyaletindeki Phoenix şehrine inşa edilecek Atari Otelleri için ilk konsept görselleri paylaştı. Paylaşılan görsellere göre Atari Otelleri, ziyaretçilerine Cyberpunk tarzı tematik bir görsellik sunacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi Atari Otelleri, video oyun efsanesi Atari’den esinlenen bir popüler kültür mimarisi olacak. Ayrıca gelecekte Austin, Chicago, Denver, San Fransisco, San Joe ve Seattle’da da birer Atari Otel inşa edilmesi yönünde planlar yapılıyor.

Yapılan açıklamaya göre Atari Otelleri, konuklarına ‘klasik ve modern video oyun kültüründen esinlenilerek inşa edilmiş tamamen benzersiz bir tematik otelde benzersiz bir misafirperverlik’ deneyimi sunmayı vadediyor.

Adından da anlaşılabileceği gibi Atari Otelleri, konuylarına eğlence odaklı bir otel deneyimi sunacak. Konuklar, otelde geçirdikleri zamann oyunca en yeni video oyunları deneyimleme, çeşitli eğlence faaliyetlerine katılma, Atari Otelleri’nin kendi ürünlerinden satın alma ve retro oyun salonlarında vakit geçirme imkanı yakalayacaklar.

Atari Otelleri için paylaşılan konsept görseller