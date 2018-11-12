Atatürk Havalimanı'nda taksi durağı kahyası olduğu iddia edilen bir şahıs, kadınların valizlerini bagaja koymaya çalışan bir UBER sürücüsüne müdahale etti.

Atatürk Havalimanı'na gelen iki kadın turist, UBER aracı çağırdı. UBER şoförü kadınların valizlerini araca koymaya çalışırken bunu gören bir taksici kahyası, UBER şoförüne sözlü saldırıda bulunmaya başladı. Sözlü saldırıda bulunan şahıs, UBER sürücüsünün telefon kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Turistlerden birinin "Sen deli misin? Problem nedir?” sözüne karşılık valizleri yerleştirmelerine engel olmaya çalışan şahıs "Burada değil dışarıda bineceksiniz" dedi. Turistlerin polis çağırmak ile tehdit etmesi sonucu, “Yazıklar olsun, şu bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım. Kime izletirsen izlet, şerefsizler” dedi.

Böyle olayların sık sık yaşanması dolayısıyla sakinliğini koruyabilen UBER sürücüsünün yaşananlar sonucunda sakince arabasına tekrar bindiğini görüyoruz. Bu arada yaşanan olayın, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili hazırladığımız anketin sonucunun neden bu şekilde oluştuğunun tipik bir örneği sanırım.