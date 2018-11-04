Atatürk Havalimanı'nda Kaza: 9 Yaralı (Video)

Atatürk Havalimanı'nı apronunda yer hizmetlerine ait 2 araç çarpışarak yan devrildi. Kazada 9 çalışan yaralandı.

En ufak hata ile bütün uçakların seferlerinin ertelenebilmesi ve ufak hasarların bile çok büyük paralara mal olması sebebiyle, havalimanlarının apronlarında kazaların oluşmasını önlemek için çok katı kurallar bulunmakta. Havalimanı çalışanları bu kurallara ne kadar dikkat etse de bazen kazalar kaçınılmaz olabiliyor.

Bugün öğlen saatlerinde, Atatürk Havalimanı'nda, dikkatsizliğin sonucu olarak 9 kişi yaralandı. Uçağa giden ve uçaktan gelen bagaj sepetlerini taşıyan çekici; yolun en sağ tarafından birden sola dönünce, arkasından gelen uçak içi temizlik personellerini taşıyan servis aracına çarptı. İki araç da anında yolun dışına savrularak yan yattı. Kaza yerine anında ambulanslar sevk edildi ve yaralılar, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan tâlihsiz kazada bagaj çekicisinin şoförü Metin Erdoğan, servis aracının şoförü Türker Malaldır ve servis içerisinde bulunan uçak içi temizlik personelleri; Gurbet Sevindik, Selda Öztürk, Özkan Güngör, Abdulkadir Yıldırım, Musa Erden, Ömer Teryaki, Semra Aytekin, Sevilay Kılıç'ın yaralandığı belirtildi. Yaralanan çalışanların hayati tehlikesi bulunmamakta.